Трамп заявил на Truth Social, что он "определяет" движение террористической организацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Reuters.

Почему Трамп объявил Antifa террористической организацией?

Трамп призвал к тщательному расследованию тех, кто финансирует ANTIFA, с соблюдением самых высоких правовых стандартов.

Пока не понятно, какой юридический вес имеет заявление президента. Эксперты напоминают, что Antifa не имеет централизованной структуры или иерархии, а является скорее идеологическим движением.

Справка: Antifa – это общее название движений, выступающих против фашизма. Туда можно отнести различные левые и леворадикальные партии и организации, которые различным образом борются с тем, что они считают фашистскими или неонацистскими тенденциями и различными формами дискриминации. Движение не имеет четкой организации, а потому ему фактически можно приписать как мирные акции, так и незаконные методы борьбы.

Это объявление прозвучало на следующий день после того, как прокуроры штата Юта выдвинули обвинения 22-летнему Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве Кирка. Доказательств его связи с какими-либо организованными группами пока не обнаружено, а мотивы остаются неясными.

Трамп и представители его администрации неоднократно указывали на ответственность левых движений в создании агрессивной среды в отношении консерваторов. Белый дом готовит исполнительный указ по политическому насилию и языку ненависти, заявил ранее в среду чиновник администрации Трампа.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с Fox News заявил, что трагедия стала следствием левой политической радикализации. Он добавил, что Белый дом работает над тем, чтобы финансовые сети, связанные с левым насилием, признали террористическими.

Критики обвиняют Трампа в том, что он пытается использовать убийство Кирка как инструмент для давления на своих политических оппонентов.

Еще в 2020 году Трамп впервые выдвигал идею признания Antifa террористической организацией на фоне массовых протестов после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда юристы отмечали, что подобный шаг не имеет правовой основы, практически невыполним и может поставить под угрозу свободу слова, ведь соблюдение определенной идеологии само по себе не является преступлением.

Белый дом пока не предоставил дополнительных комментариев.

Что известно об убийстве Кирка?