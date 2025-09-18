Трамп заявив на Truth Social, що він "визначає" рух терористичною організацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Reuters.

Дивіться також "Тепер це війна Трампа": у NYT припустили, як США можуть зупинити Путіна в Україні

Чому Трамп оголосив Antifa терористичною організацією?

Трамп закликав до ретельного розслідування тих, хто фінансує ANTIFA, із дотриманням найвищих правових стандартів.

Наразі не зрозуміло, яку юридичну вагу має заява президента. Експерти нагадують, що Antifa не має централізованої структури чи ієрархії, а є радше ідеологічним рухом.

Довідка: Antifa – це загальна назва рухів, які виступають проти фашизму. Туди можна віднести різні ліві та ліворадикальні партії та організації, які різним чином боряться з тим, що вони вважають фашистськими або неонацистськими тенденціями та різними формами дискримінації. Рух не має чіткої організації, а тому йому фактично можна приписати як мирні акції, так і незаконні методи боротьби.

Це оголошення пролунало наступного дня після того, як прокурори штату Юта висунули звинувачення 22-річному Тайлеру Робінсону, підозрюваному у вбивстві Кірка. Доказів його зв’язку з будь-якими організованими групами поки що не виявлено, а мотиви залишаються неясними.

Трамп і представники його адміністрації неодноразово вказували на відповідальність лівих рухів у створенні агресивного середовища щодо консерваторів. Білий дім готує виконавчий указ щодо політичного насильства та мови ненависті, заявив раніше в середу чиновник адміністрації Трампа.

Віце-президент США Джей Ді Венс у розмові з Fox News заявив, що трагедія стала наслідком лівої політичної радикалізації. Він додав, що Білий дім працює над тим, аби фінансові мережі, пов’язані з лівим насильством, визнали терористичними.

Критики звинувачують Трампа в тому, що він намагається використати вбивство Кірка як інструмент для тиску на своїх політичних опонентів.

Ще у 2020 році Трамп уперше висував ідею визнання Antifa терористичною організацією на тлі масових протестів після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Тоді юристи зазначали, що подібний крок не має правової основи, практично нездійсненний і може поставити під загрозу свободу слова, адже дотримання певної ідеології саме по собі не є злочином.

Білий дім наразі не надав додаткових коментарів.

Що відомо про вбивство Кірка?