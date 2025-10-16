Дональд Трамп и Владимир Путин 16 октября провели телефонный разговор. Он длился более двух часов.

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, лидеры говорили якобы по инициативе России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РИА Новости".

Что говорят в России о разговоре Трампа и Путина?

В России заявили, что особый акцент во время разговора сделали на вопросах так называемого "украинского кризиса", то есть захватнической войны России против Украины. Там отметили, что российские вооруженные силы якобы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.

Ушаков сообщил, что Путин подчеркнул "приверженность России к политико-дипломатическому пути урегулирования в Украине". Тогда как Трамп вспоминал о своих успехах в урегулировании войн. Отмечается, что завершение войны в Украине открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.

Кроме этого, Путин и Трамп говорили о "глубоких симпатиях народов обеих стран". В частности они обсудили поставки ракет Tomahawk Украине. Российский диктатор заявил, что это якобы не изменит ситуацию на фронте, но нанесет вред отношениям России и США.

Также лидеры обсудили возможность проведения личной встречи. По словам Ушакова, представители России и США начнут подготовку саммита, в частности планируется телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Заметим, что Трамп предложил Путину встретиться в Будапеште и тот поддержал предложение. Возможные даты будут обсуждать представители двух стран.

Во время разговора российский диктатор вспомнил и о Мелании Трамп. Диктатор попросил Трампа передать его жене наилучшие пожелания и поблагодарил ее за участие в вопросе воссоединения российских и украинских детей с семьями.

Зато Трамп сообщил Путину, что в ходе контактов с Владимиром Зеленским учтет соображения главы Кремля и будет оставаться с ним на связи.

Что сказал Трамп о разговоре с Путиным: коротко о главном