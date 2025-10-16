Дональд Трамп та Володимир Путін 16 жовтня провели телефонну розмову. Вона тривала понад дві години.

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, лідери говорили нібито з ініціативи Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РІА Новості".

Дивіться також Є лише 2 варіанти: ексспівробітник СБУ сказав, чим Путін може відповісти на Tomahawk

Що кажуть у Росії про розмову Трампа та Путіна?

У Росії заявили, що особливий акцент під час розмови зробили на питаннях так званої "української кризи", тобто загарбницької війни Росії проти України. Там зазначили, що російські збройні сили нібито повністю володіють стратегічною ініціативою по всій лінії бойового зіткнення.

Ушаков повідомив, що Путін підкреслив "прихильність Росії до політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні". Тоді як Трамп згадував про свої успіхи у врегулюванні війн. Зазначається, що завершення війни в Україні відкриває колосальні перспективи для економічного співробітництва Росії та США.

Окрім цього, Путін і Трамп говорили про "глибокі симпатії народів обох країн". Зокрема вони обговорили поставки ракет Tomahawk Україні. Російський диктатор заявив, що це буцімто не змінить ситуацію на фронті, але завдасть шкоди відносинам Росії та США.

Також лідери обговорили можливість проведення особистої зустрічі. За словами Ушакова, представники Росії та США розпочнуть підготовку саміту, зокрема планується телефонна розмова глави російського МЗС Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо.

Зауважимо, що Трамп запропонував Путіну зустрітися у Будапешті й той підтримав пропозицію. Можливі дати обговорюватимуть представники двох країн.

Під час розмови російський диктатор згадав і про Меланію Трамп. Диктатор попросив Трампа передати його дружині найкращі побажання і подякував їй за участь у питанні возз'єднання російських та українських дітей із сім'ями.

Натомість Трамп повідомив Путіну, що в ході контактів із Володимиром Зеленським врахує міркування очільника Кремля та залишатиметься з ним на зв'язку.

Що сказав Трамп про розмову з Путіним: коротко про головне