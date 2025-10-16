Кремлівська пропаганда розповсюджує інформацію, що наша держава може отримати Tomahawk, які є ядерними носіями. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що це маніпуляція, адже Україна точно не запускатиме по Росії ядерні ракети.

Дивіться також Кремль погрожує США через Tomahawk для України: в ISW відповіли, чи буде "ескалація конфлікту"

Як Кремль може відреагувати на Tomahawk для України?

Іван Ступак пояснив, що звинувачення Росії у бік США щодо можливого надання Україні ракет Tomahawk, які б несли ядерний заряд, є необґрунтованими. Все тому, що між американцями та росіянами були домовленості про нерозповсюдження ядерної зброї.

Кожна країна, для того, аби не провокувати іншу, повідомляє про переміщення такого озброєння,

– сказав він.

Однак окупанти завжди гостро реагували на будь-яке надання Україні військової допомоги. За словами колишнього співробітника СБУ, як тільки партнери говорили про передачу нашій державі танків чи літаків, то у Кремлі кричали, що це "червоні лінії". Однак Україна їх отримувала, але кількість такої зброї завжди була значно меншою, ніж потрібно.

Тому навіть якщо ці ракети (Tomahawk – 24 Канал) передадуть, то вони не змінять ситуацію на фронтах. Так, відправлять до пекла 2 або 3 десятки російських військових, можливо, зруйнують ущент 1 – 2 нафтопереробні заводи Росії, але масштабно – ні,

– припустив Іван Ступак.

Попри це, Росія може якимось чином відреагувати на ймовірне надання Україні ракет Tomahawk. Хоч окупанти й використали всі можливі методи тиску на нашу державу, проте є 2 варіанти, як може вчинити Володимир Путін.

Колишній співробітник СБУ припустив, що Росія може або запустити дуже велику кількість ракет чи безпілотників по території України, або вдарити "Орешником".

Чи отримає Україна Tomahawk?