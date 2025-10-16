Також вони зазначають, що "Томагавки" можуть бути вразливими для російських систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Які головні перешкоди для передачі Tomahawk Україні?

Одна із перешкод, на думку аналітиків, це те, що Пентагону доведеться постачати Україні ще й наземні пускові установки, які зможуть запускати "Томагавки".

Зазвичай це робиться з військових кораблів та підводних човнів у морі. Наразі Штати розробляють наземні установки для цього, але їх поки що бракує.

Білий дім також переймається, як Росія відреагує на поставки "Томагавків" Україні. Штати бояться ескалації, зокрема й через те, що Кремль уже погрожував відповіддю.

"Але залежність України від США щодо навчання роботі з цією системою та розвідки щодо цілей гарантувала б, що Вашингтон матиме контроль над тим, як ракети можуть бути використані, що може зменшити ризик того, що Київ використає їх проти чутливих російських цілей, які можуть спонукати Москву до ескалації своїх атак в Україні чи за її межами", – додають у виданні.

За словами офіційних осіб США, доставка ракет та навчання можуть тривати кілька місяців, якщо Трамп таки дасть дозвіл.

Аналітики також зазначають, що хід війни можна буде змінити лише у тому випадку, якщо Штати передадуть ці ракети у великих кількостях та дозволять Україні атакувати вглиб території Росії. Йдеться про відстань 1600 – 2500 кілометрів.

Тож доки одні аналітики не вірять у це і зазначають, що "Томагавки" ніяких кардинальних змін у ситуації не зроблять, інші вбачають позитив у тому, що це розширить можливості України вражати важливі російські цілі далеко за лінією фронту, зокрема паливні склади, авіабази, заводи тощо.

