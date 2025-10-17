Президент США Дональд Трамп, что Владимир Зеленский и Владимир Путин являются "оба замечательными", однако, по его словам, между ними есть "вражда".

Такое заявление он сделал вечером в пятницу, 17 октября, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами с украинской стороной, сообщает 24 Канал.

Что сказал Трамп о Путине и Зеленском?

Дональд Трамп заявил, что украинский и российский президенты оба "прекрасно справляются" в роли переговорщиков, однако между ними есть вражда, которой, по его мнению, нужно избавиться хотя бы частично.

Я говорю это перед президентом Зеленским, но я говорю это также и перед президентом Путиным. У них огромная вражда. Это действительно то, что, по моему мнению, мешает урегулированию. Я думаю, что мы это сделаем,

– заявил он.

По его словам, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский стремятся к окончанию войны. Американский президент говорит, что война завершится уже вскоре, если "обе стороны будут гибкими".

К слову, в свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что российская и украинская стороны еще не готовы к мирному соглашению, поскольку между ними существует слишком много нерешенных противоречий.