Трамп посылает сигнал Путину через Мадуро, это может завершить войну в Украине, – Fox News

Трамп в своей соцсети Truth Social поделился статьей Fox News – колонкой Дэвида Маркуса. В ней колумнист предположил, что действиями вокруг Венесуэлы президент США посылает сигнал Путину.

Какую статью распространил Трамп и почему это важно?

Дональд Трамп обычно репостит те сообщения, с которыми соглашается. Это могут быть даже ИИ-картинки, сгенерированные другими пользователями. А потому репост статьи будто свидетельствует, что журналисты действительно поняли мотивы Трампа. Или что Трамп хотел бы, чтобы о нем так думали.

Президент США никак не прокомментировал приведенные в статье мысли. В течение дня он еще несколько раз распространял материалы Fox News, что неудивительно, ведь это консервативный канал.



Агрессия Трампа в отношении Венесуэлы – предупреждение для Путина. Клиентские государства России падают одно за другим, поскольку Трамп усиливает давление на Москву из-за войны в Украине,

– так начинается статья Маркуса.

Под фразой "клиентские государства" автор имеет в виду стран – союзниц России – например, Иран и асадовскую Сирию.

"Трамп один за другим доказывает, что против американской мощи Путин не может защитить своих сомнительных мировых друзей", – написал Дэвид Маркус.

Журналист сослался на мнение Питера Дорана, старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий. Тот убежден, что с Венесуэлой будет похожая ситуация, как с Сирией и Ираном: когда те страны нуждались в помощи, Путин не предоставил ее. Вероятно, режим Мадуро тоже подпадет под такую закономерность.

Кремль будет делать щедрые заявления в поддержку, но оказывать минимальную поддержку, когда возникают реальные угрозы для его клиентов. Удержание Мадуро у власти является для Москвы слишком сложной задачей, если президент Трамп будет настаивать на этом вопросе,

– высказался Доран.

Он убежден, что Москва истощена санкциями и войной в Украине. Дэвид Маркус согласен с ним. Медийщик пошутил, что российские самолеты, которые летают в Венесуэлу, могут не только перевозить военные грузы, но и "забрать Мадуро в Москву на раннюю пенсию".

"Пока Путин убивает украинцев и поддерживает крупнейшую за несколько поколений сухопутную войну в Европе, Трамп ослабляет мировую мощь России. Сирия мирится с Америкой, Иран был денуклеаризирован, а теперь остается только Венесуэла. (...) Мы можем завтра свергнуть Мадуро, и Путин ничего не сможет с этим поделать", – поделился соображениями Дэвид Маркус.

По его мнению, победа Трампа над Мадуро может помочь прекратить войну в Украине. Трамп "использует дипломатию суперавианосцев" и постепенно подрывает авторитет союзников Путина по всему миру.

Таким образом, Дэвид Маркус не считает, что новая стратегия США является отходом от участия в глобальной политике.

Трамп понимает глобальную шахматную доску. Он знает, что, хотя прямой конфликт с Россией может привести к глобальной войне, выбивание из игры недобросовестных государств-клиентов Кремля по краям является справедливой игрой и оказывает давление на центр этой доски. (...) Если диктатор будет оставаться верным своей фантазии о возвращении всей Украины для восстановления СССР, он рискует тем, что Соединенные Штаты подорвут авторитет его союзников и клиентов по всему миру,

– горячо убеждает он читателей в своей колонке.

Напоследок он заметил: единственная причина вторжения Путина в Украину – диктатор считал, что Украина относится к сфере влияния России.

Путин хочет, чтобы США думали, будто он непобедим

