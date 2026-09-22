Трампа спросили, сможет ли Украина вернуть оккупированные территории: что он ответил

Дональда Трампа спросили, верит ли он по-прежнему в то, что Украина способна вернуть всю территорию, оккупированную Россией. Год назад президент США заявил об этом на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом шла речь на пресс-конференции по итогам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает 24 Канал.

Что ответил Трамп?

Трамп уклонился от ответа на вопрос. Он считает, что Украина и Россия все же заключат между собой соглашение. Хотя конкретных деталей президент США не привел.

Я думаю, что они заключат соглашение. Я не хочу говорить, что это за соглашение,

– сказал Трамп.

Он отдельно подчеркнул, что украинские военные – сильные бойцы. Им есть чем гордиться.

Они действительно очень хорошие бойцы. И могут гордиться собой. У них очень-очень способные люди и очень способное руководство,

– подчеркнул Трамп.

Добавим, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским будет обсуждаться энергетическое перемирие.