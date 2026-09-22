Про це йшлося на пресконференції за підсумками зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, передає 24 Канал.

Що відповів Трамп?

Трамп уникнув відповіді на запитання. Він вважає, що Україна та Росія все ж укладуть між собою угоду. Хоча конкретики президент США не навів.

Я думаю, що вони укладуть угоду. Я не хочу казати, що це за угода,

– сказав Трамп.

Він окремо наголосив, що українські військові є сильними бійцями. Вони мають чим пишатися.

Вони справді дуже хороші бійці. І можуть пишатися собою. У них дуже-дуже здібні люди та дуже здібне керівництво,

– підкреслив Трамп.

Додамо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі президента Дональда Трампа з Володимиром Зеленським будуть обговорювати енергетичне перемир'я.