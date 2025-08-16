Президент США Дональд Трамп после почти трёхчасовой встречи с Владимиром Путиным и другими членами российской делегации сделал несколько заявлений в интервью журналистам.

В частности, часть из них касается войны в Украине, Владимира Путина, а также трехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Что заявил Трамп?

Дональд Трамп, комментируя вопрос войны в Украине, заявил, что не любит иметь слишком много ожиданий, однако "хотел бы прекращения огня". Он также сказал, что может выйти из переговоров в случае неудачных результатов саммита на Аляске.

Я делаю это не на основе истории, или чего-то другого – я делаю это на основе соглашения. Если мы заключим соглашение, прекрасно. Если я увижу, что нет никакой надежды на заключение сделки, я ухожу... Это не моя война. Это война Байдена. Байден все испортил,

– заявил он.

Также американский президент заявил, что не будет вести мирные переговоры от имени Украины, а скорее всего просто "подготовит стол" для переговоров между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Не мне вести переговоры по соглашению для Украины, но я точно могу организовать переговоры... Я бы хотел сосредоточиться на нашей стране, но, знаете, меня прерывают", – подчеркнул президент США.

Напомним, ранее в Белом доме сообщали, что журналисты Fox New анонсировали интервью американского президента Дональда Трампа после его встречи с Владимиром Путиным и его делегации на Аляске.