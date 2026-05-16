Трамп неожиданно "слил" Тайвань: почему США не будут воевать за остров с Китаем

После визита Дональда Трампа в Китай 13 –15 мая на Тайване серьезно обеспокоены. А все потому, что президент США поразил заявлением о власти на острове.

В эфире Fox News Трамп резко высказался о Тайване. Ведущий Брет Байер расспросил лидера Америки, какая будет судьба Тайваня, а тот предостерег остров от провозглашения независимости. Сейчас ООН и большая часть мирового сообщества официально признают юрисдикцию КНР над Тайванем.

Что Трамп сказал о Тайване?

Он похвастался, что сейчас знает о Тайване больше, чем о любой другой стране. Журналист задал вопрос, должен ли народ Тайваня чувствовать себя в безопасности после встреч с Си Цзиньпином. Но Трамп ответил: политика США в отношении Тайваня не изменилась. Поэтому тайванцам следует чувствовать себя "нейтрально".

Это рискованное дело – становиться независимым. Понимаете, они становятся независимыми, потому что хотят вступить в войну и считают, что за ними стоят Соединенные Штаты. Я бы хотел, чтобы все осталось как есть (...) Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым, и, знаете, нам придется проехать более 15 тысяч километров, чтобы воевать. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился,

– объяснил президент.

Таким образом, Трамп признал, что не собирается поддерживать Тайвань в возможной войне с Китаем. И не только в военном смысле, но и вооруженно. Когда журналист спросил, продвигается ли утверждением поставки оружия Тайваню на миллиарды долларов, Трамп ответил очень уклончиво.

"Я еще не утвердил это. Посмотрим, что будет. Возможно, я это сделаю, а возможно, и нет", – высказался он.

Справка. В 2025 году администрация Трампа объявила о продаже Тайваню пакета оружия на сумму 11 миллиардов долларов. Среди арсенала – современные ракетные пусковые установки и различные ракеты. Китай осудил этот шаг. Впрочем, второй пакет стоимостью около 14 миллиардов долларов еще ждет одобрения Трампа.

В дальнейшем он детализировал, что специально не делится своими планами, мол, это хороший козырь в переговорах.

"Это 12 миллиардов долларов. Это огромное количество оружия. Но, знаете, если посмотреть на соотношение сил, Китай - это очень, очень мощная большая страна. А Тайвань - очень маленький остров. Если подумать, он находится в 94 километрах от Китая. Мы находимся в 15 тысячах километров. Это немного сложная проблема. Знаете, если посмотреть на историю Тайваня, Тайвань развился потому, что у нас были президенты, которые не знали, что, черт возьми, они делают, потому что если бы они ввели пошлины на импорт микросхем, то они бы никогда не уехали", – путано объяснил Трамп.

Лидер Соединенных Штатов призвал "всех, кто производит микросхемы на Тайване", переехать в Америку, в частности в Аризону. "Честно говоря, я думаю, это лучшее, что можно сделать, потому что ситуация напряженная", – добавил глава государства.

Он надеется, что в США к 2029 году будут производить 40 – 50 процентов микросхем в мире.

Контекст. Тайвань производит 90 процентов высокотехнологичных чипов в мире. Самые известные производители – TSMC и UMC, которые разрабатывали микросхемы для Apple, Qualcomm, MediaTek и Nvidia. Правительство Тайваня предоставило налоговые льготы компаниям, но 14 фабрик TSMC расположены именно на Тайване. Поэтому если Китай решит покорить остров силой, производство компьютеров, смартфонов и другой техники просто рухнет.

Что ответили Трампу на Тайване и какова позиция Китая?

Пресс-секретарь президента Тайваня Лай Чин-де Карен Куо напомнила, что США обязаны поставлять острову оружие.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, США являются важнейшим международным спонсором демократически управляемого Тайваня, который Китай считает своей территорией. Вашингтон обязан согласно Закону об отношениях с Тайванем поставлять оружие острову,

– объяснили Reuters.

Также пресс-секретарь подчеркнула, что Тайвань суверенный и независимый. По ее словам, это очевидно, что бы ни говорил Китай.

Между тем китайские военные почти ежедневно действуют вокруг Тайваня. Си Цзиньпин говорил, что тайваньский вопрос самый важный в китайско-американских отношениях и если его решат неправильно, "две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт".

Заместитель министра иностранных дел Тайваня Чэнь Мин-чи 16 мая заявил: Тайваню нужно будет уточнить точное значение замечаний Трампа.

Устоявшаяся позиция Вашингтона заключается в том, что он не поддерживает независимость Тайваня, а продолжение связей с Пекином зависит от признания им существования самого лишь китайского правительства,

– добавили BBC.

Пекин считает президента Тайваня Лай Цзин-де сепаратистом.

Что говорят эксперты?