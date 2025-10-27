Встреча, которую ждет мир: как Трамп хочет заставить Си Цзиньпина и Путина закончить войну в Украине

Конец октября обещает стать поворотным моментом в мировой политике. Дональд Трамп встретится с китайским лидером Си Цзиньпином, впервые за вторую каденцию американского президента. На поверхности – обсуждение тарифной войны и торговли, и очевидно, не обойдется без обсуждения вопроса завершения российско-украинской войны и напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

24 Канал проанализировал подготовку к встрече Трампа с Си, чтобы выяснить, стоит ли ждать прорыва в американо-китайских отношениях и вообще выгодно Пекину завершение войны в Украине.

Трамп давит на Китай тарифами: как американцы готовят почву для встречи?

Тарифная политика Дональда Трампа стала не только способом наказания для несговорчивых контрагентов, но и инструментом давления перед большими дипломатическими контактами. С начала года администрация Трампа резко ужесточила пошлины и экспортные ограничения.

После непродолжительного потепления в отношениях с Китаем, в октябре США объявили о возможном введении 100% тарифов на китайский импорт, которые должны заработать уже с 1 ноября. Чтобы избежать такого развития событий, Пекин должен отказаться от ограничений на экспорт редкоземельных металлов.

Кульминацией американского тарифного давления должна стать личная встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином, предварительно запланированная на 30 октября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Для Вашингтона это не просто очередной этап переговоров, а попытка достичь так называемого "большого соглашения" о торговле – с обсуждением не только экономических вопросов, но и военно-политических тем, в частности напряжения вокруг Тайваня и войны в Украине.



Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время личной встречи, ноябрь 2017 года / Фото Getty Images

Аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отмечают, что на начало октября Си Цзиньпин демонстрирует большую уверенность, чем прогнозировали в Вашингтоне, тогда как американская администрация находится в режиме ожидания.



Именно поэтому Пекин пока реагирует на тарифное давление спокойно, сохраняя дипломатическое молчание. В Китае понимают, что его контрмеры также больно бьют по американским компаниям.

Впрочем, Трамп не оставляет попыток нарастить давление накануне саммита. В октябре министерство торговли США инициировало новые "тарифные проверки". По официальной версии делается это для оценки влияния китайских субсидий и других нерыночных механизмов на американскую промышленность, но фактически это создает предпосылки для новой волны таможенных повышений накануне встречи.

Под пристальное внимание американского регулятора попадают аккумуляторы, солнечные панели, автомобильные компоненты и другая электроника – именно те отрасли, которые Белый дом считает критическими для "экономической безопасности США". В Вашингтоне и не скрывают, что такой шаг необходим для создания атмосферы экономического ультиматума.

По логике Трампа, переговоры нужно вести "с позиции силы", а любое смягчение возможно только в обмен на уступки со стороны Китая, например, по контролю за экспортом своих технологий в Россию или уменьшение торгового профицита с США.

Но несмотря на эскалационную риторику, параллельно с ней разворачиваются и дипломатические сигналы. Онлайн-встреча министров финансов США и Китая 17 октября показала, что Вашингтон все же стремится создать основу для дальнейших договоренностей. Обе стороны назвали диалог "продуктивным", хотя реального прорыва в отношениях достичь так и не удалось.

Война в Украине: удастся ли Трампу заставить Китай уменьшить поддержку России?

Для Украины же гораздо важнее другой вопрос – повлияют ли личные переговоры Трампа и Си на войну? Начиная с октября 2025 года, украинский фактор все чаще становится элементом американо-китайского противостояния.

В начале месяца украинская разведка заявила об использовании Россией спутниковой разведки китайского происхождения для планирования ударов по Украине. В Вашингтоне это восприняли как подтверждение того, что Китай продолжает оставаться "пассивным спонсором" российской военной машины, даже если не передает им оружие напрямую.

Вскоре после этого, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина предоставила доказательства китайского происхождения компонентов в российских беспилотниках и ракетах, которыми атакуют украинские города. Он также отметил, что Китай остается одним из ключевых импортеров российских энергоресурсов, чем фактически финансирует российскую агрессию против Украины.

22 октября, на фоне очередного разочарования Трампа в Путине, США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" – компаний, которые считаются "кошельками Путина", из которых он берет средства на продолжение войны.

Уже 23 октября западные медиа сообщили, что китайские государственные нефтяные корпорации – CNPC и Sinopec временно приостановили закупки российской нефти, опасаясь попасть под американские вторичные санкции.



С начала полномасштабного вторжения почти все морские поставки российской нефти приходятся на страны Азии / Инфографика Bloomberg

Впрочем, речь идет только о морских перевозках, следовательно объемы этого снижения не были катастрофическими. Под удар попали от 15% до 20% общего импорта из России. Однако, это стоит воспринимать как очевидный сигнал, что Пекин пока лишь тестирует границы допустимого, но всеми силами стремится избежать прямой конфронтации с США накануне встречи Си с Трампом.

Для США Украина в этом контексте превращается в своеобразный индикатор влияния Китая на Россию. Если Пекин может ограничить закупки российской нефти, он потенциально способен ограничить и поставки критических технологий, которые поддерживают российскую оборонку. Именно поэтому в Вашингтоне появилась идея направлять доходы от пошлин на китайский импорт в так называемый "Фонд победы Украины" – механизм, позволяющий поддерживать Киев без новых бюджетных решений со стороны Конгресса США.

Таким образом Вашингтон пытается создать ситуацию, когда экономическое давление на Пекин позволяет одновременно подготовить Китай к роли "посредника", который может помочь "заморозить" войну по линии соприкосновения, как этого требует от Путина сам Трамп. Впрочем, для Украины это создает опасную перспективу, когда двое глобальных игроков могут попытаться договориться о будущем "мире" даже без прямого участия Киева, банально заставив принять условия "нового порядка" без возможности Украины напрямую влиять на его формирование.

Ожидания от встречи Трампа и Си: готовы ли стороны к компромиссу?

Ожидания от саммита двух лидеров чрезвычайно высоки. Дональд Трамп уже заявил, что "ожидает заключить замечательное соглашение" с Китаем сразу в нескольких сферах – от сельского хозяйства до ядерного разоружения. Согласно сообщениям американских медиа, на повестку дня вынесены три главные темы:

Торговая и тарифная политика – США угрожают применить новые меры против Китая, если не будет ощутимого прогресса.

– США угрожают применить новые меры против Китая, если не будет ощутимого прогресса. Энергетика и технологии – закупки российской нефти Китаем и наличие китайских компонентов в российской военной промышленности.

– закупки российской нефти Китаем и наличие китайских компонентов в российской военной промышленности. Война в Украине – Трамп во время октябрьской пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что "Си изменил свой взгляд на войну в Украине" и якобы готов способствовать ее завершению.



Марк Рютте и Дональд Трамп общаются с журналистами в Овальном кабинете, 22 октября 2025 года / Фото Associated Press

Для США встреча, как ожидается, может стать площадкой для большого обмена, то есть частичное смягчение тарифов в обмен на конкретные шаги Пекина – от ограничения закупки российской нефти до уменьшения технологического сотрудничества с Кремлем. В то же время Китай пока не демонстрирует готовности к уступкам, убежден, что уже имеет преимущество в переговорах после ограничения экспорта редкоземельных металлов, а также негативного влияния тарифов Трампа на саму американскую экономику.

Аналитики CSIS предостерегают, что даже в случае договоренностей между США и Китаем, само соглашение, вероятно, будет иметь рамочный характер. То есть будет включать много декларативных обещаний, но без конкретных обязательств.



Скорее всего, стороны договорятся о "паузе" в тарифной войне или о частичном восстановлении закупок американской продукции со стороны Китая. Но надеяться, что Пекин изменит курс в отношении России, не стоит, ведь война в Украине приносит ему слишком много выгоды.

Китай получает от Москвы дешевые энергоносители, контроль над российским рынком и уникальную возможность наблюдать за современной войной без собственных потерь. В то же время Запад вынужден тратить ресурсы на сдерживание Путина, что ослабляет внимание к Тайваню. Поэтому в разговоре с Трампом Си может использовать "тайваньский вопрос" как козырь, когда помощь в урегулировании войны в Украине будет возможна только в обмен на уменьшение поддержки Тайбэя со стороны США.

Проблема в том, что вряд ли Вашингтон согласится на такой сценарий. Поэтому чрезмерные ожидания от встречи могут быстро рассыпаться. Так же, как когда-то разрушились иллюзии после "исторического" саммита Трампа и Путина на Аляске. Экономические недоразумения, возможно, и будут частично решены, но глобальные вопросы о войне и мире, вероятно останутся отложенными до "дальнейших консультаций".