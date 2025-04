Как Трамп восстал из "политических мертвецов": в The Atlantic раскрыли тайну его победы

После проигрыша на выборах президента в 2020 году и кровавого штурма Капитолия, казалось, ничто не способно вернуть Трампа в политику. Издание The Atlantic раскрывает, что именно помогло политику сделать феерический "камбэк".

Журналисты пообщались с десятками главных советников, помощников, союзников, оппонентов и приближенных лиц Трампа, чтобы узнать, как тому удалось вернуться из политического забвения, передает 24 Канал.

Смотрите также В Конгрессе США инициировали импичмент против президента Трампа по 7 статьям

В чем секрет трамповского успеха

Трамп никогда не жил по традиционным правилам политики. Он всегда был убежден в своем гении, в своей интуиции. Но никогда не был в этом настолько уверенным, как сейчас. Изгнание, многочисленные обвинения, судебные дела, покушения – все это убедило его, что он непобедим. Он также укрепил в себе инстинкт продавца: изменить реальность под себя, превратить факты в "фейковые новости", сделать невероятное не только вероятным, а реальным. Это главный урок, который Трамп и его сторонники вынесли из выборов 2020 года и 6 января. Для него реальность – переменная материя. Все попытки уничтожить его – от демократов до прокуроров и судей – лишь укрепляли его.

Итак, после поражения на выборах Трамп понял, что ему нужна правильная команда. В течение первого срока его постоянно сдерживали собственные люди. Он нуждался в умных людях, которые бы реализовывали его волю. Первой ключевой фигурой стала Сьюзи Уайлс, которая руководила его кампаниями во Флориде в 2016 и 2020 годах. Впоследствии он нанял ее во главе политической операции, которая стала его кампанией 2024 года. Уайлс поняла, что в 2020-м Трамп еще не полностью покорил Республиканскую партию. Она разработала систему проверки кандидатов на верность и жизнеспособность: что они говорили 6 января? Как голосовали? Это строило коалицию верных – чего не хватало Трампу во время первого срока.

Сначала изоляция Трампа от крупных соцсетей и медиа казалась катастрофической. Но он нашел поддержку на ультраправых платформах. Прессекретарь Тейлор Будович помогал MAGA-инфлюенсерам обходить запреты: они распечатывали его посты, Трамп подписывал их, а те постили фото с автографом – и продвигали его мысли.

Трамп и дальше продвигал ложь, что выиграл в 2020-м, а 6 января был обычной средой. С точки зрения политической логики, это была ошибочная стратегия. Но его бесстыдство всегда было его силой. Повторяя что-то достаточно часто, он заставлял людей верить – вопреки очевидному.

Следует заметить, что предвыборная кампания Трампа в 2022 году стартовала провально. Никто не верил, что он может стать реальным кандидатом в президенты. Первый переломный момент, по словам нескольких советников, наступил в феврале 2023 года. Тогда поезд компании Norfolk Southern, перевозивший опасные химикаты, сошел с рельсов в Ист-Палестайн вблизи границы с Пенсильванией, выбросив токсичные вещества. Пресс-секретарь Байдена не смогла ответить на вопрос о планах президента посетить место инцидента. Этим воспользовался Трамп. Он отправился в Ист-Палестайн. Кадры, как он покупает McDonald's для спасателей – произвели сильное впечатление. "Это просто напомнило всем, что людям он все еще нравится", – сказал один советник. Почти два года спустя этот визит до сих пор имел резонанс.

Неуверенное начало кампании позволило Трампу оставаться вне поля зрения, давая его команде время на подготовку. Бывшие советники Трампа использовали годы вне власти, чтобы создать собственные организации – America First Legal, America First Policy Institute, Center for Renewing America – с целью подготовиться ко второму сроку президентства Трампа.

Время вне внимания также позволило команде выработать новую стратегию избирательной кампании. К тому моменту Трамп уже оттолкнул от себя значительную часть электората, а среди некоторых демографических групп его рейтинги были ниже, чем на предыдущих выборах. Согласно традиционной логике, уголовные расследования и судебные процессы, которые уже шли, должны были лишь усилить это отчуждение. Но директора кампании решили превратить эту проблему в преимущество. Их стратегия заключалась в том, чтобы не вернуть утраченную поддержку среди определенной категории электората, а увеличить ее уровень среди тех категорий населения, где она и так велика. Эта стратегия позволила Трампу оставаться собой – таким, каким он нравится этой аудитории. В момент, когда Демократическая партия часто выглядела как смесь восточноузбережных элит, скучных моралистов и крайних левых активистов, Трамп предлагал популизм без осуждения – людям, которым надоело, что их постоянно осуждают.

Поэтому все судебные процессы вокруг Трампа не снизили его рейтинг, а наоборот повысили. Сторонники Трампа верили, что все расследования и слушания по 6 января – это "охота на ведьм".

Для той части избирателей, которая действительно решала судьбу выборов, аргумент демократов об угрозе демократии со стороны Трампа был далеким от их насущных проблем – в частности, цен на продукты. Со временем, когда Трамп все больше перекраивал историю, изображая участников мятежа как "патриотов", события 6 января становились для многих абстракцией.

Осуждение Трампа по уголовным обвинениям на самом деле стало для него благом. Еще весной 2023 года, когда Трампу предъявили обвинения за выплаты порнозвезде, его поддержка в республиканских праймериз выросла на 10 пунктов за месяц – до более 50% – и больше уже не опускалась.

Во время кампании 2016 года Трамп игнорировал традиционные донорские круги, что вызвало скепсис среди спонсоров. Но, находясь в политической изоляции, он начал получать удовольствие от сбора средств. Просил советников назначать ему больше телефонных разговоров с крупными донорами. Писал личные записки, регулярно приглашал богатых сторонников и потенциальных жертвователей на ужин в Мар-а-Лаго.

В финальные месяцы кампании демократические стратеги, работавшие на вице-президента Камалу Харрис, сосредоточились на 7 "шатких" штатах. Вместо этого Трамп говорил своим помощникам, что хочет вкладывать ресурсы даже в те штаты, где победа уже была почти гарантирована. Он хотел выиграть общее голосование.

Во время перерывов между мероприятиями его команда звонила группам избирателей в "красных" штатах и соединяла их с Трампом. "Это ваш любимый президент Дональд Трамп", – говорил он, после чего делал короткое выступление. Звонки осуществлялись из автоколонны, с самолета кампании – до 10 в день. Таким образом, минуя старые СМИ, Трамп напрямую обращался к тысячам избирателей.

В 2016 году Трамп был разочарован тем, что проиграл по общему голосованию Хиллари Клинтон. Впрочем, уже через 8 лет Трамп наслаждался масштабностью своей победы – все семь бывших штатов и сильный результат по итогам общего голосования, которое он в конце концов выиграл.