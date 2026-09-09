Трамп в разговоре с Путиным торговался по поводу войны в Украине: Reuters раскрыло подробности

8 сентября Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Президент США дал понять российскому диктатору, что хочет как можно скорее положить конец войне в Украине.

Чтобы убедить главу Кремля остановить войну, Трамп пообещал ему выгодное экономическое сотрудничество в будущем. Об этом пишет Reuters.

Как Трамп убеждал Путина остановить войну?

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Дональд Трамп четко подчеркнул, что хочет как можно скорейшего завершения конфликта.

Американский лидер в разговоре с Путиным сказал, что это сразу открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между США и Россией. Прежде всего, речь идет о торговых и экономических связях, которые могли бы принести огромную пользу обеим странам.

Как отметил Ушаков, Трамп стремится добиться прорыва еще в ходе своего президентства. Путин, добавил российский чиновник, якобы поддержал такой подход

В свою очередь глава Кремля рассказал Трампу, какие шаги, по его мнению, могут помочь США положить конец конфликту, а также дал оценку ситуации на поле боя.

Ушаков также сообщил, что Путин и Трамп согласились с необходимостью продолжать обмены пленными. Он не стал раскрывать детали разговора, но назвал его конструктивным.

По словам помощника Путина, президенты договорились оставаться на связи и при необходимости вновь проводить телефонные переговоры.

Кроме того, диктатор заявил Трампу, что Россия якобы не имеет враждебных намерений в отношении Европы.

Напомним, что разговор между Трампом и Путиным длился около часа. Он состоялся после поездки в Москву и Киев американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Собеседник Reuters, близкий к Кремлю, перед поездкой американских представителей заявил, что Путин по-прежнему стремится установить полный контроль над той частью Донецкой области, которая еще не оккупирована Россией.