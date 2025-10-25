Трамп назвал условие, при котором встретится с Путиным

Дональд Трамп сделал новое заявление о прекращении войны в Украине и мирного процесса. По его словам, для встречи с Путиным есть условие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в разговоре с журналистами.

Когда Трамп может встретиться с Путиным?

Представители медиа спросили, что должна сделать Россия, чтобы встреча с Путиным состоялась.

Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить свое время впустую. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным, но это очень разочаровало меня. Я думал, что это произойдет задолго до установления мира на Ближнем Востоке,

– ответил Трамп.

Он подчеркнул: потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной сложнее, чем любые другие соглашения, которые заключал. Президент США привел в пример Азербайджан и Армению и Индию и Пакистан, но почему-то не упомянул Израиль и Сектор Газы.

В дальнейшем Трамп уже традиционно заявил, что Зеленский и Путин ненавидят друг друга.

Текущую ситуацию с мирными переговорами он очертил так: "Китай значительно сокращает закупки российской нефти, Индия полностью прекратила их, а мы ввели санкции".

Вероятно, во время своей встречи с Си лидеры обсудят тему ограничений в отношении России.

Обратите внимание! Это укладывается в риторику предыдущих заявлений США. И сам Трамп, когда отменил встречу, высказывался в этом духе, и впоследствии Кэролайн Ливитт подтвердила это: президент Америки не хочет терять время, мол, нужны действия, а не слова.

Что говорят в России о встрече Путина и Трампа?

Там пытаются всячески смягчить впечатление от того, что визит в Будапешт сорвался. Интересно: хотя телефонный разговор между лидерами инициировали сами россияне, они утверждают, что встречу в Венгрии назначил Трамп.

А когда тот же Трамп отменил ее, в России пытаются подать это как "перенос". Когда Путина спросили об отмене встречи американским президентом, он сказал: вероятно, Трамп имеет в виду перенос.

Интересно! Кирилл Буданов заявил: как бы это не нравилось украинцам, США все же принимают во внимание Россию и Китай.

Встреча в Будапеште была бы зловеще символической

Об этом написал дипломат Сергей Кислица. Он напомнил о событиях 1956 года.

Если бы встреча состоялась 23 октября, это бы отметило годовщину вторжения Москвы в Будапешт во время Венгерской революции 1956 года, которая началась именно 23 октября и была жестоко подавлена Москвой,

– акцентировал дипломат.

Тогда погибло около 2500 – 3000 венгров, большинство убили именно в Будапеште. Еще 20 000 венгров были ранены, а примерно 200 тысяч были вынуждены бежать из страны.