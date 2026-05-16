Трамп выбросил в мусорку все подарки Китаю: как это понимать
- Делегация США во главе с президентом Трампом выбросила все китайские подарки перед вылетом из Китая.
- Эти действия были вызваны соображениями кибербезопасности и протоколами защиты информации, что запрещали брать электронные устройства китайского происхождения на борт самолета.
Во время завершения государственного визита в Китай делегация США во главе с президентом Дональдом Трампом провела специальную проверку безопасности перед вылетом домой. Они выбросили все китайские подарки.
Об этом сообщила журналистка New York Post Эмили Гудин.
Как команда Трампа сделала ошибку в последний момент?
Сотрудники Белого дома избавились от всех предметов китайского происхождения, полученных или использованных во время поездки.
Непосредственно у трапа президентского самолета работники американской делегации выбросили в мусорные контейнеры временные телефоны, служебные бейджи, пропуска и другие гаджеты.
По словам журналистки, такие действия были связаны с соображениями кибербезопасности и протоколами защиты информации.
В публикации также отмечается, что на борт самолета не разрешили брать никаких электронных устройств или вещей китайского происхождения.
О чем говорил Трамп и Си Цзиньпин
Трамп во время визита в Китай во время визита в Китай обсудил с Си Цзиньпином вопрос Украины, выразив желание урегулировать конфликт.
Трамп отметил, что также обсудил с Си Иран. По словам политика, и Вашингтон, и Пекин пришли к согласию в вопросах ядерной программы Тегерана, Ормузского пролива и того, что войну на Ближнем Востоке надо заканчивать.