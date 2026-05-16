Трамп выбросил в мусорку все подарки Китаю: как это понимать

Во время завершения государственного визита в Китай делегация США во главе с президентом Дональдом Трампом провела специальную проверку безопасности перед вылетом домой. Они выбросили все китайские подарки.

Об этом сообщила журналистка New York Post Эмили Гудин.

Как команда Трампа сделала ошибку в последний момент?

Сотрудники Белого дома избавились от всех предметов китайского происхождения, полученных или использованных во время поездки.

Непосредственно у трапа президентского самолета работники американской делегации выбросили в мусорные контейнеры временные телефоны, служебные бейджи, пропуска и другие гаджеты.

По словам журналистки, такие действия были связаны с соображениями кибербезопасности и протоколами защиты информации.

В публикации также отмечается, что на борт самолета не разрешили брать никаких электронных устройств или вещей китайского происхождения.

