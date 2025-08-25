Трамп заявил, что ему не нравятся диктаторы
- Дональд Трамп заявил, что не считает себя диктатором и ему не нравятся диктаторы.
- Заявление было сделано 25 августа во время подписания исполнительных указов, где Трамп упомянул, в частности, об Украине.
Президент США заверил, что он не является диктатором. По словам Трампа, диктаторы ему не нравятся.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа в Белом доме.
Что президент США сказал о диктаторах?
Дональд Трамп не считает себя диктатором. Он заверил, что ему не нравятся лица с неограниченной верховной властью.
Многие люди говорят: "Возможно, нам нравится диктатор". Я не люблю диктатора. Я не диктатор,
– сказал американский лидер.
Такое заявление президент США сделал 25 августа во время подписания исполнительных указов. Кроме этого, Дональд Трамп упомянул, в частности, об Украине.
Другие заявления Дональда Трампа
Президент США считает, что российский диктатор неохотно идет на встречу с президентом Украины, потому что Зеленский "не нравится ему".
Трамп отметил, что говорил с Путиным об ограничении ядерного оружия. "У нас его больше всего, Россия – вторая, Китай – третий. Китай сильно отстает, но догонит нас за пять лет", – заверил американский лидер.
Также Дональд Трамп рассказал о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины. "Европа намерена предоставить им значительные гарантии безопасности. Мы будем участвовать в этом процессе как резервная сила. Я не думаю, что у нас возникнут серьезные проблемы, если мы достигнем соглашения", – сказал президент США.