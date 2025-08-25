Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа в Белом доме.

Что президент США сказал о диктаторах?

Дональд Трамп не считает себя диктатором. Он заверил, что ему не нравятся лица с неограниченной верховной властью.

Многие люди говорят: "Возможно, нам нравится диктатор". Я не люблю диктатора. Я не диктатор,

– сказал американский лидер.

Такое заявление президент США сделал 25 августа во время подписания исполнительных указов. Кроме этого, Дональд Трамп упомянул, в частности, об Украине.

Другие заявления Дональда Трампа