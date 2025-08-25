Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Дональда Трампа в Білому домі.

Що президент США сказав про диктаторів?

Дональд Трамп не вважає себе диктатором. Він запевнив, що йому не подобаються особи з необмеженою верховною владою.

Багато людей кажуть: "Можливо, нам подобається диктатор". Я не люблю диктатора. Я не диктатор,

– сказав американський лідер.

Таку заяву президент США зробив 25 серпня під час підписання виконавчих указів. Крім цього, Дональд Трамп згадав, зокрема, про Україну.

Інші заяви Дональда Трампа