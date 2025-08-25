Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Дональда Трампа в Білому домі.
Що президент США сказав про диктаторів?
Дональд Трамп не вважає себе диктатором. Він запевнив, що йому не подобаються особи з необмеженою верховною владою.
Багато людей кажуть: "Можливо, нам подобається диктатор". Я не люблю диктатора. Я не диктатор,
– сказав американський лідер.
Таку заяву президент США зробив 25 серпня під час підписання виконавчих указів. Крім цього, Дональд Трамп згадав, зокрема, про Україну.
Інші заяви Дональда Трампа
Президент США вважає, що російський диктатор неохоче йде на зустріч із президентом України, тому що Зеленський "не подобається йому".
Трамп зазначив, що говорив з Путіним про обмеження ядерної зброї. "У нас її найбільше, Росія – друга, Китай – третій. Китай сильно відстає, але наздожене нас за п’ять років", – запевнив американський лідер.
Також Дональд Трамп розповів про роль США у майбутніх гарантіях безпеки для України. "Європа має намір надати їм значні гарантії безпеки. Ми братимемо участь у цьому процесі як резервна сила. Я не думаю, що у нас виникнуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди", – сказав президент США.