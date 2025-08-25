Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Дональда Трампа в Білому домі.

Що президент США сказав про диктаторів?

Дональд Трамп не вважає себе диктатором. Він запевнив, що йому не подобаються особи з необмеженою верховною владою.

Багато людей кажуть: "Можливо, нам подобається диктатор". Я не люблю диктатора. Я не диктатор,
– сказав американський лідер.

Таку заяву президент США зробив 25 серпня під час підписання виконавчих указів. Крім цього, Дональд Трамп згадав, зокрема, про Україну.

Інші заяви Дональда Трампа

  • Президент США вважає, що російський диктатор неохоче йде на зустріч із президентом України, тому що Зеленський "не подобається йому".

  • Трамп зазначив, що говорив з Путіним про обмеження ядерної зброї. "У нас її найбільше, Росія – друга, Китай – третій. Китай сильно відстає, але наздожене нас за п’ять років", – запевнив американський лідер.

  • Також Дональд Трамп розповів про роль США у майбутніх гарантіях безпеки для України. "Європа має намір надати їм значні гарантії безпеки. Ми братимемо участь у цьому процесі як резервна сила. Я не думаю, що у нас виникнуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди", – сказав президент США.