Трамп заявил, что США "очень скоро" выиграют войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "скорой" победы США в войне с Ираном.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Что сказал Трамп о войне с Ираном

Помимо победы, президент США также выразил уверенность в том, что цены на нефть упадут до довоенного уровня. Он также не исключил возможности новых военных ударов по Ирану в преддверии предстоящих промежуточных выборов в США.

Отвечая на вопрос, могут ли эти удары возобновиться до выборов, Трамп отметил:

Я не хочу об этом говорить. То есть это возможно, но я просто не хочу об этом говорить,

– заявил Трамп.

В то же время президент США подчеркнул, что Иран не будет иметь ядерного оружия.

Напомним, Иран предложил открыть Ормузский пролив и через неделю возобновить переговоры по ядерной программе. Среди условий Тегерана – снятие морской блокады со стороны США, отмена санкций на продажу нефти и восстановление режима прекращения огня во всем регионе.

Трамп подтвердил, что отклонил последнее мирное предложение Ирана, которое было передано американской стороне в ходе непрямых переговоров в Нью-Йорке.