Трамп заявил, что США сейчас ведут напряженные переговоры с Ираном
На фоне приближения к ранее объявленному дедлайну американский президент Дональд Трамп заявил о проведении напряженных переговоров с Ираном относительно окончания конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом он сообщил в комментарии для Fox News.
Что сказал Трамп о переговорах с Ираном?
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о проведении его администрацией сложных переговоров с Ираном на фоне дедлайна, в случае несоблюдения которого он угрожал атаковать энергетическую инфраструктуры.
Сейчас мы ведем ожесточенные переговоры,
– заявил он.
Какие варианты рассматривают?
По данным CNN, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил американской и иранской сторонам продление дедлайна на еще минимум две недели, придерживаясь к тому времени прекращения огня.
Его предложение также предусматривает возможность разблокирования Ормузского пролива в течение этого времени. Заметим, что Пакистан совместно с Египтом, Турцией и Саудовской Аравией выступает посредником между странами.
Дональд Трамп, как сообщает Clash Report, в ответ лишь похвалил пакистанского премьер-министра. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что президент отреагирует после ознакомления с предложением.
Что этому предшествовало?
- Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщало о положительной динамике после переговоров с Ираном относительно прекращения огня. Впрочем, по мнению собеседников, вряд ли сторонам удастся прийти к согласию до дедлайна.
- Напомним также, что госсекретарь США Марко Рубио ранее намекнул журналистам, что "позже будет больше новостей по этому поводу", имея в виду переговоры с Ираном, но и не указал о возможности прорыва.
- К слову, незадолго до этого российская разведка передала Ирану перечень из 55 объектов критической энергетической инфраструктуры Израиля. Именно они могут стать целями потенциальных ударов иранского режима.