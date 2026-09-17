Туск прибудет в Украину на встречу с Фицо для обсуждения санкций против России

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу, 18 сентября, посетит Украину с рабочим визитом. В рамках поездки он проведет переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по вопросу продления европейских санкций против России.

Об этом сообщает издание "Укринформ".

Что известно о визите Туска?

О своем предстоящем визите польский чиновник объявил во время совместной пресс-конференции в Варшаве с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Переговоры глав правительств состоятся в рамках саммита "Карпатская интеграционная инициатива", который проходит в Ивано-Франковской области.

Главным предметом обсуждения станет согласование единой позиции стран региона относительно дальнейшего давления на Москву. Польский премьер подчеркнул, что Словакия традиционно более осторожно подходит к ограничениям, однако результаты предварительных консультаций дают повод для оптимизма.

После моей встречи с премьерами Вышеградской группы в Братиславе несколько дней назад я оптимистично настроен в отношении позиции всей Вышеградской группы по поводу санкций. Завтра я встречусь с премьером Фицо также в Украине, где состоится саммит,

– подчеркнул Туск.

В то же время глава польского правительства выразил удивление позицией Парижа в отношении санкционной политики Евросоюза. Он подчеркнул намерение провести отдельные консультации с французским руководством для выяснения причин такой позиции.

Что же касается позиции Франции, то я постараюсь узнать у президента Макрона, действительно ли защита интересов одного человека является приоритетом для Франции,

– заявил премьер-министр Польши.

Ранее стало известно, что Словакия и Франция отказались изменить свои требования относительно продления ограничительных мер против государства-агрессора. Братислава настаивает на исключении из санкционных списков российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, тогда как Париж поддержал требование об отмене ограничений в отношении Усманова.

Помимо экономического давления, региональные лидеры продолжают делиться оценками военных угроз со стороны Кремля. Ранее Дональд Туск предупреждал о возможном распространении российской эскалации и провокаций непосредственно на территорию соседних стран Евросоюза.

По словам польского премьера, применение захватчиками новых реактивных беспилотников во время ударов по западным областям Украины подтверждает готовность России к использованию более опасной техники. В связи с этим силы безопасности Польши перешли на усиленный режим дежурства.