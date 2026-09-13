Об этом он заявил в ходе совещания в Правительственном центре безопасности.

Какое заявление сделал Туск?

Дональд Туск провел совещание в Правительственном центре безопасности с участием министров внутренних дел и обороны, а также командования отдельных служб. Причиной стали российские атаки на Украину, которые произошли в непосредственной близости от польской границы.

Мы должны осознавать, что с сегодняшнего дня мы будем действовать в значительно усиленном режиме. Ведь мы знаем, а также можем ожидать, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивных действий со стороны России. К сожалению, мы не можем исключить, что эскалация охватит также и нашу территорию,

– отметил Туск.

Он добавил, что надеется на то, что худший сценарий не реализуется. В то же время, по словам Туска, предыдущие события подтверждают, что такие варианты развития ситуации возможны.

"К сожалению, события, произошедшие до сих пор, подтверждают информацию, которую мы получаем уже много месяцев, что и эти худшие варианты возможны", – добавил он.

Туск также подчеркнул необходимость быть готовыми к совместной реакции в случае новых угроз.

Отдельно польский премьер обратил внимание на применение Россией реактивных дронов. Он заявил, что их дальность и точность вызывают беспокойство.

Атаки этой ночи свидетельствуют о том, что россияне готовы применять более опасную, чем раньше, технику. Я имею в виду реактивные дроны. Их дальность и точность вызывают беспокойство,

– подчеркнул он.

По информации заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика, во время воскресной атаки России на запад Украины было зафиксировано 13 ударов. Туск также заявил, что Польша должна оценить готовность к возможным атакам дронов и попыткам дезорганизации работы железной дороги или предприятий.

"Поэтому мы должны осознавать, что Россия обладает такими возможностями. Поэтому я также буду ждать информации о том, насколько мы готовы к возможному применению дронов и связанным с этим попыткам дезорганизации нашей работы – будь то железнодорожный транспорт или предприятия. Я не исключаю, что подобные ситуации могут произойти и у нас", – сказал премьер-министр.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае нападения России его страна могла бы достаточно быстро победить агрессора. Польша якобы имеет преимущество над Россией в воздушных силах.