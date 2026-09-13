Про це він заявив під час наради в Урядовому центрі безпеки.

Яку заяву зробив Туск?

Дональд Туск провів нараду в Урядовому центрі безпеки за участю міністрів внутрішніх справ та оборони, а також командування окремих служб. Причиною стали російські атаки по Україні, які відбулися в безпосередній близькості до польського кордону.

Ми маємо усвідомлювати, що відсьогодні ми діятимемо у значно посиленому режимі. Адже ми знаємо, а також можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключити, що ескалація охопить також і нашу територію,

– зазначив Туск.

Він додав, що сподівається на те, що найгірший сценарій не реалізується. Водночас, за словами Туска, попередні події підтверджують, що такі варіанти розвитку ситуації можливі.

"На жаль, події, що відбулися досі, підтверджують інформацію, яку ми отримуємо вже багато місяців, що й ці гірші варіанти є можливими", – додав він.

Туск також наголосив на необхідності бути готовими до спільної реакції у разі нових загроз.

Окремо польський прем'єр звернув увагу на застосування Росією реактивних дронів. Він заявив, що їхня дальність і точність викликають занепокоєння.

Атаки цієї ночі свідчать про те, що росіяни готові застосовувати більш небезпечну, ніж раніше, техніку. Я маю на увазі реактивні дрони. Їхня дальність та точність викликають занепокоєння,

– наголосив він.

За інформацією заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, під час недільної атаки Росії на захід України було зафіксовано 13 ударів. Туск також заявив, що Польща має оцінити готовність до можливих атак дронів та спроб дезорганізації роботи залізниці чи підприємств.

"Тож ми маємо усвідомлювати, що Росія володіє такими можливостями. Тому я також очікуватиму інформації про те, наскільки ми готові до можливого застосування дронів та пов’язаних із цим спроб дезорганізації нашої роботи – чи то залізниці, чи то підприємств. Я не виключаю, що подібні ситуації можуть трапитися й у нас", – сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі нападу Росії його країна могла б досить швидко перемогти агресора. Польща нібито має перевагу над Росією у повітряній силі.