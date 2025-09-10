Укр Рус
Жестокое убийство украинки ножом в США расследует ФБР, генпрокурор обещает максимальное наказание
10 сентября, 03:14
Жестокое убийство украинки ножом в США расследует ФБР, генпрокурор обещает максимальное наказание

Ирина Чеботникова
  • ФБР присоединилось к расследованию убийства украинской беженки Ирины Заруцкой, которая погибла в Северной Каролине от многочисленных ножевых ранений.
  • Директор ФБР Кэш Патель подчеркнул важность обеспечения справедливости и безопасности в Америке, выражая поддержку действиям прокурора Памелы Бонди.

Вечером 9 сентября стало известно, что к расследованию жестокого убийства беженки из Украины присоединилось ФБР. Сначала об этом написали СМИ, потом подтвердили в самом ведомстве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кэша Пателя.

ФБР будет расследовать убийство Заруцкой в США

Директор ФБР Кэш Патель сопроводил свое сообщение иллюстрацией с надписью "Справедливость для Ирины, безопасность для Америки".

Грубое нападение на Ирину Заруцкую было позорным поступком, который никогда не должен случаться в Америке. ФБР немедленно приняло меры, чтобы обеспечить справедливость и продемонстрировать, что насильственным преступникам никогда не будет позволено снова выйти на свободу, 
– написал руководитель Федерального бюро расследований.

Он поблагодарил генерального прокурора Памелу Бонди за выдвижение федеральных обвинений, которые привлекут преступника к ответственности.

Патель уверен, что "Трамп стремится восстановить безопасность в каждом американском городе". Он также перепостил сообщение Бонди.

Ирина Заруцкая была молодой женщиной, которая жила американской мечтой. Ее ужасное убийство является прямым следствием провальной политики снисхождения к преступникам, которая ставит преступников выше невинных людей. Я поручила возбудить федеральное дело против ДеКарлоса Брауна-младшего, рецидивиста с историей насильственных преступлений, за убийство. Мы будем добиваться максимального наказания за это непростительное преступление. Он больше никогда не увидит свет дня как свободный человек, 
– написала прокурор.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?

  • Девушка погибла в Северной Каролине, куда приехала, спасаясь от войны. Она получила множественные ножевые ранения и скончалась на месте.
  • Момент убийства зафиксировали камеры видеонаблюдения.
  • В качестве подозреваемого задержали ДеКарлоса Брауна. На момент задержания он был не раз судимым бездомным.
  • Накануне Трампа спросили, как он прокомментирует убийство Заруцкой. Он сказал, что не слышал об этом, но узнает и скажет свое мнение.
  • Позже президент США резко отреагировал на преступление, обвинив в нем демократов.
  • "Преступник был известным профессиональным уголовником, которого ранее арестовывали и отпускали, всего 14 раз. Какого черта он делал в поезде и ходил по улицам? Таких преступников надо сажать. Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму", – высказался он.