Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кэша Пателя.

ФБР будет расследовать убийство Заруцкой в США

Директор ФБР Кэш Патель сопроводил свое сообщение иллюстрацией с надписью "Справедливость для Ирины, безопасность для Америки".

Грубое нападение на Ирину Заруцкую было позорным поступком, который никогда не должен случаться в Америке. ФБР немедленно приняло меры, чтобы обеспечить справедливость и продемонстрировать, что насильственным преступникам никогда не будет позволено снова выйти на свободу,

– написал руководитель Федерального бюро расследований.

Он поблагодарил генерального прокурора Памелу Бонди за выдвижение федеральных обвинений, которые привлекут преступника к ответственности.

Патель уверен, что "Трамп стремится восстановить безопасность в каждом американском городе". Он также перепостил сообщение Бонди.

Ирина Заруцкая была молодой женщиной, которая жила американской мечтой. Ее ужасное убийство является прямым следствием провальной политики снисхождения к преступникам, которая ставит преступников выше невинных людей. Я поручила возбудить федеральное дело против ДеКарлоса Брауна-младшего, рецидивиста с историей насильственных преступлений, за убийство. Мы будем добиваться максимального наказания за это непростительное преступление. Он больше никогда не увидит свет дня как свободный человек,

– написала прокурор.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?