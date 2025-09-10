Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кэша Пателя.
Смотрите также Убийство украинки в США: все о преступлении, которое поставило на уши американскую власть и общество
ФБР будет расследовать убийство Заруцкой в США
Директор ФБР Кэш Патель сопроводил свое сообщение иллюстрацией с надписью "Справедливость для Ирины, безопасность для Америки".
Грубое нападение на Ирину Заруцкую было позорным поступком, который никогда не должен случаться в Америке. ФБР немедленно приняло меры, чтобы обеспечить справедливость и продемонстрировать, что насильственным преступникам никогда не будет позволено снова выйти на свободу,
– написал руководитель Федерального бюро расследований.
Он поблагодарил генерального прокурора Памелу Бонди за выдвижение федеральных обвинений, которые привлекут преступника к ответственности.
Патель уверен, что "Трамп стремится восстановить безопасность в каждом американском городе". Он также перепостил сообщение Бонди.
Ирина Заруцкая была молодой женщиной, которая жила американской мечтой. Ее ужасное убийство является прямым следствием провальной политики снисхождения к преступникам, которая ставит преступников выше невинных людей. Я поручила возбудить федеральное дело против ДеКарлоса Брауна-младшего, рецидивиста с историей насильственных преступлений, за убийство. Мы будем добиваться максимального наказания за это непростительное преступление. Он больше никогда не увидит свет дня как свободный человек,
– написала прокурор.
Что известно об убийстве Ирины Заруцкой?
- Девушка погибла в Северной Каролине, куда приехала, спасаясь от войны. Она получила множественные ножевые ранения и скончалась на месте.
- Момент убийства зафиксировали камеры видеонаблюдения.
- В качестве подозреваемого задержали ДеКарлоса Брауна. На момент задержания он был не раз судимым бездомным.
- Накануне Трампа спросили, как он прокомментирует убийство Заруцкой. Он сказал, что не слышал об этом, но узнает и скажет свое мнение.
- Позже президент США резко отреагировал на преступление, обвинив в нем демократов.
- "Преступник был известным профессиональным уголовником, которого ранее арестовывали и отпускали, всего 14 раз. Какого черта он делал в поезде и ходил по улицам? Таких преступников надо сажать. Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму", – высказался он.