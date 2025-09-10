Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кеша Пателя.

ФБР буде розслідувати вбивство Заруцької у США

Директор ФБР Кеш Патель супроводив свій допис ілюстрацією з написом "Справедливість для Ірини, безпека для Америки".

Брутальний напад на Ірину Заруцьку був ганебним вчинком, який ніколи не повинен траплятися в Америці. ФБР негайно вжило заходів, щоб забезпечити справедливість і продемонструвати, що насильницьким злочинцям ніколи не буде дозволено знову вийти на свободу,

– написав керівник Федерального бюро розслідувань.

Він подякував генеральній прокурорці Памелі Бонді за висунення федеральних звинувачень, які притягнуть злочинця до відповідальності.

Патель упевнений, що "Трамп прагне відновити безпеку в кожному американському місті". Він також перепостив допис Бонді.

Ірина Заруцька була молодою жінкою, яка жила американською мрією. Її жахливе вбивство є прямим наслідком провальної політики поблажливості до злочинців, яка ставить злочинців вище за невинних людей. Я доручила порушити федеральну справу проти ДеКарлоса Брауна-молодшого, рецидивіста з історією насильницьких злочинів, за вбивство. Ми будемо домагатися максимального покарання за цей непростимий злочин. Він більше ніколи не побачить світло дня як вільна людина,

– написала прокурорка.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?