Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кеша Пателя.
Дивіться також Вбивство українки у США: все про злочин, який поставив на вуха американську владу і суспільство
ФБР буде розслідувати вбивство Заруцької у США
Директор ФБР Кеш Патель супроводив свій допис ілюстрацією з написом "Справедливість для Ірини, безпека для Америки".
Брутальний напад на Ірину Заруцьку був ганебним вчинком, який ніколи не повинен траплятися в Америці. ФБР негайно вжило заходів, щоб забезпечити справедливість і продемонструвати, що насильницьким злочинцям ніколи не буде дозволено знову вийти на свободу,
– написав керівник Федерального бюро розслідувань.
Він подякував генеральній прокурорці Памелі Бонді за висунення федеральних звинувачень, які притягнуть злочинця до відповідальності.
Патель упевнений, що "Трамп прагне відновити безпеку в кожному американському місті". Він також перепостив допис Бонді.
Ірина Заруцька була молодою жінкою, яка жила американською мрією. Її жахливе вбивство є прямим наслідком провальної політики поблажливості до злочинців, яка ставить злочинців вище за невинних людей. Я доручила порушити федеральну справу проти ДеКарлоса Брауна-молодшого, рецидивіста з історією насильницьких злочинів, за вбивство. Ми будемо домагатися максимального покарання за цей непростимий злочин. Він більше ніколи не побачить світло дня як вільна людина,
– написала прокурорка.
Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?
- Дівчина загинула в Північній Кароліні, куди приїхала, рятуючись від війни. Вона зазнала множинних ножових поранень і померла на місці.
- Момент вбивства зафіксували камери відеоспостереження.
- Як підозрюваного затримали ДеКарлоса Брауна. На момент затримання він був не раз судимим безхатченком.
- Напередодні Трампа запитали, як він прокоментує убивство Заруцької. Він сказав, що не чув про це, але дізнається і скаже свою думку.
- Пізніше президент США різко відреагував на злочин, звинувативши в ньому демократів.
- "Злочинець був відомим професійним кримінальником, якого раніше арештовували і відпускали, загалом 14 разів. Якого біса він робив у потязі та ходив вулицями? Таких злочинців треба саджати. Кров цієї невинної жінки буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у в'язницю", – висловився він.