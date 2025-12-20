Це не перший скандал, у який потрапляє Олеся Ілащук. Саме призначення жінки на посаду посла свого часу викликало чимало критики суспільства, передає 24 Канал.

Дивіться також Спалили у власному авто заради 50 тисяч євро: що відомо про вбивство 21-річного українця у Відні

Ким працювала Ілащук до призначення на посаду посла?

Олеся Костянтинівна Ілащук народилася 10 березня 1976 року в Чернівцях. Освіту вона отримала на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де у 2005 році здобула диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство".

Крім того, вона проходила навчання у ВОППГП "Український Гештальт Інститут", у HRD Antwerp у Бельгії та вивчала курс MBA у Бізнес-школі Міжнародного інституту менеджменту.

Професійну діяльність Ілащук розпочала ще у шкільні роки як асистентка вчителя та викладачка англійської мови.

У 1997 – 2000 роках вона працювала журналісткою буковинської редакції ICTV.

З 2002 по 2005 рік обіймала посаду директорки з міжнародного розвитку та зв'язків із громадськістю компанії "Славік-груп інвестмент".

Далі вона займалася бізнесом: у 2010 – 2015 роках керувала ювелірною компанією "ДЖЕММА" та була її співзасновницею до 2021 року.

У 2015 – 2016 роках очолювала компанії "СтарПак" і "ДІДЖІТАЛ-ПК ЛТД", які займалися виробництвом пакування та оптовою торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.

У 2016 – 2018 роках Ілащук керувала видавничим департаментом "Шарг-Гарб" у Баку, а з 2018 по 2022 рік займалася приватною практикою в сфері гештальт-терапії в Києві.

Чому призначення Ілащук послом критикували?

У грудні 2022 року Олесю Ілащук призначили надзвичайним і повноважним послом України в Болгарії. Офіційно свою роботу вона розпочала у березні 2023 року, коли прибула до Софії.

Призначення Олесі Ілащук послом України в Болгарії стало предметом суспільної дискусії, оскільки до цього вона не мала досвіду роботи в дипломатичній або державній сфері. Жінка позиціювала себе на сторінках в соцмережах як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. Також вона зазначала, що є клінічною психологинею, системно-сімейною терапевткою, гештальт-терапевткою, сексологинею-консультанткою.

МЗС України та Офіс Президента пояснили, що кваліфікація Ілащук, диплом з міжнародних відносин та знання англійської мови, а також агреман Болгарії роблять її повністю придатною до виконання дипломатичних функцій.

У 2023 році Ілащук опинилася у центрі обговорення через свій одяг. На одному зі звернень вона була вдягнена у блузу з національними мотивами, яка нагадала деяким українцям домашній халат. Журналіст Сергій Сидоренко зазначив, що посол мала б більш відповідально підбирати одяг для офіційного звернення. Ця заява розділила користувачів на два табори. Одні захищали Ілащук, наголошуючи, що її одяг символічний і в українських мотивах, і засуджувати людину через зовнішній вигляд не варто. Інші критикували вибір блузи, вважаючи її смішною та називаючи "кімоно".

У листопаді 2024 року її діяльність стала предметом скандалу, коли, за інформацією Інституту світової політики, Ілащук вручила почесну грамоту Верховної Ради України та відповідну медаль Деляну Пеєвському, фігуранту "списку Магнітського", який перебуває під санкціями США і вболівальниками вважається "головним мафіозі" Болгарії.

Як підозра сину вплине на кар'єру Ілащук?

19 грудня український активіст і блогер Сергій Стерненко повідомив, що Олесю Ілащук відсторонили від виконання обов'язків посла.

Раніше суд узяв під варту її 19-річного пасинка Богдана Ринжука, якого вона зазначила в декларації як сина. Його підозрюють у вбивстві сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. Загиблий та Ринжук разом вчилися в одному з елітних вишів Відня.

Пані посол України в Болгарії закликала не робити поспішних висновків і дочекатися офіційних рішень суду. Ілащук наголосила, що її син повнолітній, дієздатний і проходить усі законні процедури, а також що не варто пов'язувати цю справу з її дипломатичною діяльністю.