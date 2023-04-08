Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Болгарія Олеся Ілащук 7 квітня записала звернення. Проте потрапила вона до центру уваги не через нього, а через свій одяг, повідомляє 24 Канал.
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Українці розділилися на 2 табори
На вбрання пані посла особливу увагу звернув журналіст Сергій Сидоренко, який заявив, що Ілащук записала звернення у "халатику". На його думку, посол мала б відповідальніше підбирати одяг.
Завжди був прибічником того, що зобов'язувальна формальність в одязі, краватки ось це все – це переважно старомодно. Але. Офіційне звернення посла у халаті, зізнаюся, перевершує найсміливіші очікування,
– написав Сидоренко.
Звернення Ілащук, яке викликало дискусію: дивіться відео
Після такої заяви у коментарях розпочалася справжня дискусія. Деякі українці стали на захист Ілащук і заявили, що засуджувати людину через її одяг не варто. Користувачі мережі звернули увагу на те, що пані посол підібрала одяг в українських мотивах, а блуза є символічною.
Українці стали на захист Ілащук / Скриншот із соцмереж
Проте у коментарях з'явився й другий "табір", який засуджує Ілащук через її зовнішній вигляд. Багато з них вважають вбрання пані посла смішним і називають його "кімоно". Деякі українці жартують, що пані посол в Болгарії "готується стати послом в Японії".
Українці не оцінили блузу посла / Скриншот із соцмереж
Деякі користувачі мережі засудили Ілащук й через колір блузи, в якій вона записувала звернення. Оскільки нова пані посол виступала в кабінеті, то, на думку українців, "зливалася" з інтер'єром.
Колірна палітра не сподобалася українцям / Скриншот із соцмереж
Ілащук хейтять через зовнішній вигляд / Скриншот із соцмереж
Скандальне призначення Олесі Ілащук послом
- У грудні 2022 року Олесю Ілащук призначили надзвичайним і повноважним послом України в Болгарії. Офіційно свою роботу вона розпочала у березні 2023 року, коли прибула до Софії. Це викликало неоднозначну реакцію українців. Раніше вона позиціювала себе на сторінках в соцмережах як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. Також вона зазначала, що є клінічною психологинею, системно-сімейною терапевткою, гештальт-терапевткою, сексологинею-консультанткою.
- Ілащук прокоментувала свою нову посаду й заявила, що вона закінчила історичний факультет. Також пані посол підкреслила, що має "багаторічний досвід взаємодії з високопосадовцями інших країн".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Ілащук пройшла співбесіду перед тим, як отримала посаду. За словами міністра, якщо пан посол у своїй роботі не буде мати позитивного результату, то буде звільнена.