Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що перед призначенням на посаду з Ілащук провели співбесіду.

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"Не буде результату, людина буде звільнена. Якщо результату не буде, ніхто не зупинить мене від підписання подання про її звільнення. Або будь-якого іншого посла", – наголосив Кулеба.

Ситуація у Болгарії

Кулеба сказав, що все завжди залежить від командної роботи дипломатів. За словами міністра, в Болгарії складна політична ситуація.

Вони заходять на новий віраж виборів, але працюватимемо командно і з Болгарією. І поки що російська дипломатія українську дипломатію в Болгарії не перемогла. І не переможе, – наголосив Кулеба.

Що відомо про Олесю Ілащук

У суспільстві призначення Ілащук викликало неоднозначну реакцію. Раніше пані посол позиціонувала себе на сторінках в соцмережах як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. Також вона зазначала, що є клінічною психологинею, системно-сімейною терапевткою, гештальт-терапевткою, сексологинею-консультанткою.

Проте в МЗС зазначили, що Ілащук має кваліфікації, щоб бути дипломаткою в Болгарії. За інформацією відомства, вона має спеціальність "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин. Крім цього, запевнили, що призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.

Коментар дипломатки

Ілащук запевнила, що вона має досвід взаємодії з високопосадовцями інших країн впродовж років. За її словами, вона також вивчала традиції та звичаї Болгарії та інших країн.