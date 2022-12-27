Дипломатка створила свій телеграм-канал, де відповіла на запитання користувачів. Річ у тім, що в багатьох людей виникли сумніви щодо досвіду Ілащук, адже до цього вона працювала фахівчинею з сексології та дорогоцінного каміння.
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Ілащук каже, що вивчала традиції
Один з користувачів прямо запитав посадовицю, за які заслуги її призначили Надзвичайним і Повноважним Послом, попросив розповісти про досвід.
Ілащук написала, що найближчим часом буде ділитись подробицями свого досвіду, вмінь і навичок, які вона отримала при навчанні на історичному факультеті.
Досвіду…за роки взаємодії з високопосадовцями інших країн і глибокого вивчення традицій та звичаїв наших друзів з Болгарії, а також інших країн та культур світу,
– відповіла амбасадорка.
Дипломатка обіцяє розповісти свою історію
Далі вона пообіцяла протягом кількох днів поділитись з людьми своїм життєвим досвідом і шляхом. Зазначає, що розповідь почне з дитинства. За словами Ілащук, саме в дитинстві її батьки показали їй любов до рідної землі, мови та світогляду українського народу.
Скандал із призначенням Ілащук: що відомо
- 23 грудня указом президента Ілащук призначили пані послом Болгарії. Відомо, що вона вже взяла участь у загальній нараді послів України 22 – 25 грудня в Києві та Миколаєві.
- Однак виявилось, що Ілащук позиціонувала себе як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. На її сторінках в соцмережах зазначено, що вона – "клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант".
- Щоправда, в МЗС наголосили, Ілащук отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин. Додали, що призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.