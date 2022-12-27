Дипломатка создала свой телеграмм-канал, где ответила на вопросы пользователей. Дело в том, что у многих людей возникли сомнения в опыте Илащук, ведь до этого она работала специалистом по сексологии и драгоценным камням.

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Илащук говорит, что изучала традиции

Один из пользователей прямо спросил, за какие заслуги ее назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом, попросил рассказать об опыте.

Илащук написала, что в ближайшее время будет делиться подробностями своего опыта, умений и навыков, которые она получила при обучении на историческом факультете.

Опыта…за годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев наших друзей из Болгарии, а также других стран и культур мира,

– ответила посла.

Дипломатка обещает рассказать свою историю

Далее она пообещала несколько дней поделиться с людьми своим жизненным опытом и путем. Отмечает, что рассказ начнет с детства. По словам Илащук, именно в детстве ее родители показали ей любовь к родной земле, языку и мировоззрению украинского народа.

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