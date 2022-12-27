Дипломатка создала свой телеграмм-канал, где ответила на вопросы пользователей. Дело в том, что у многих людей возникли сомнения в опыте Илащук, ведь до этого она работала специалистом по сексологии и драгоценным камням.
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Илащук говорит, что изучала традиции
Один из пользователей прямо спросил, за какие заслуги ее назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом, попросил рассказать об опыте.
Илащук написала, что в ближайшее время будет делиться подробностями своего опыта, умений и навыков, которые она получила при обучении на историческом факультете.
Опыта…за годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев наших друзей из Болгарии, а также других стран и культур мира,
– ответила посла.
Дипломатка обещает рассказать свою историю
Далее она пообещала несколько дней поделиться с людьми своим жизненным опытом и путем. Отмечает, что рассказ начнет с детства. По словам Илащук, именно в детстве ее родители показали ей любовь к родной земле, языку и мировоззрению украинского народа.
Скандал с назначением Илащук: что известно
- 23 декабря указом президента Илащук назначили послом Болгарии. Известно, что она уже приняла участие в совещании послов Украины 22 – 25 декабря в Киеве и Николаеве.
- Однако оказалось, что Илащук позиционировала себя как специалист по вопросам обработки драгоценных камней. На ее страницах в соцсетях отмечено, что она – "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант".
- Правда, в МИД отметили, что она получила диплом с отличием по специальности "Крраїнознаство" кафедры международных отношений. Добавили, что назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.