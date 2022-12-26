В МИД Украины отметили, что Олеся Илащук училась в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.

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Новая дама посол Украины в Болгарии получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений. Также она имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы и свободно владеет английским языком.

Правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это заведено в международной практике, без промедлений предоставило агреман Илащук, не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии,

– объяснили в министерстве.

Там добавили, что назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.

"В Украине за последние 2 года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только за ними, а не интерпретациями и оскорблениями и следует судить о работе посла за рубежом", – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что критика новоназначенного посла преждевременной и странной. СМИ обратили внимание на то, что у Олеся Илащук нет опыта работы в дипломатии и на государственных должностях. Советник главы ОП подчеркнул, что перед тем, как что-то писать, нужно более подробно изучить биографию человека.

Что этому предшествовало