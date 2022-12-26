Однако такая критика новоназначенного посла является преждевременной и странной. Такое мнение 24 каналу выразил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Указ президента о назначении нового посла Украины в Болгарии датирован 23 декабря. По словам Подоляка, говоря об этом кадровом решении, нужно рассматривать несколько составляющих.

"Посол – это политическая должность"

Как отметил Подоляк, должности послов Украины в других государствах являются политическими.

"Это не только дипломатия с точки зрения организации процесса, например, протокольного процесса визита или чего-то другого. Это политическая должность", – отметил советник руководителя ОП.

Он добавил, что работа посла – это также возможность доносить политическую позицию государства на разных уровнях в стране пребывания.

"Люди в жизни работают на многих позициях"

СМИ обратили внимание на то, что у Олеси Илащук нет опыта работы в дипломатии и на государственных должностях. Советник главы ОП подчеркнул, что перед тем, как что-то писать, нужно подробнее изучить биографию человека.

"А еще лучше было бы пообщаться с ней о том, какое у нее видение, что она понимает с точки зрения именно работы в Болгарии и как она там будет работать", – сказал Подоляк.

Все остальные заявления по поводу бэкграунда Илащук, по словам советника главы ОП, выглядят спекулятивными.

Люди в своей жизни работают на многих позициях. Но нужно все изучать в совершенстве и задавать вопросы, чтобы не говорить только долю информации,

– добавил Подоляк.

Михаил Подоляк рассказал о назначении нового посла Украины в Болгарии: смотрите видео

"Посмотрим на результаты через месяц или два"

Как отметил советник главы ОП, к большому сожалению, Украина долгое время не была субъектом глобальной политики на разных уровнях. По его словам, следует провести детальный анализ работы дипломатических миссий и определить, как они могут продвигать возможности страны.

Давайте посмотрим на результаты – через месяц или через два. А так немного странно авансом говорить, что человек не может работать, не пообщавшись с ним, не оценив весь его бэкграунд и то, что он будет делать,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что в Украине всегда есть "идеальные люди", которые могут все делать, но почему-то все эти годы государство не работает идеально.

"Давайте спокойно относиться к назначениям и оценивать их по результатам работы. Давайте через несколько месяцев поговорим о том, какие события у нас происходят на конкретном направлении, в этом случае – в Болгарии", – сказал советник главы Офиса Президента.

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