Соответствующие указы появились на сайте президента. Все они датированы 23 декабря 2022 года.

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В каких странах сменили послов

В указе №872/2022 речь идет о назначении послом Украины в Республике Перу Юрия Полюховича.

В указе №878/2022 Дмитрий Сеник был назначен послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Королевстве Бахрейн по совместительству.

Указ №879/2022 предусматривает увольнение Виталия Москаленко с поста посла Украины в Болгарии. А документ №880/2022 свидетельствует о том, что его в этой должности заменит Олеся Илащук.

Также указ №881/2022 предусматривает увольнение Александра Мищенко с должности посла в Латвийской Республике. Вместо этого указом №882/2022 назначают на этот пост Анатолия Куцевола.

Таковы актуальные кадровые перестановки среди представителей Украины за рубежом. Заметим, что очень скоро у России есть все шансы избавиться от представительства в одной из структур Европы.

Россию могут прогнать из Совбеза ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона работает над этим вопросом. По его словам, Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН безосновательно.

Кулеба подчеркнул, что Россия многие годы отравляет ООН. Более того, членом Совбеза она стала без надлежащих юридических оснований. Как подчеркнул глава МИД, это произошло "в результате откровенно мошеннической схемы, которая состоялась 31 год назад".

Украина уже готовится к запуску политического процесса. Его цель – лишить Россию места в Совбезе ООН.