Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований.

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Украина готовится запустить политический процесс

"Россия много лет отравляет ООН, это ни для кого не секрет. Так же, как она отравляет все международные организации, в которых находится. Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований в результате откровенно мошеннической схемы, состоявшейся 31 год назад", – сказал министр.

Он сообщил, что Украина готовится запустить политический процесс, который лишить Россию места в Совбезе ООН.

Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбезе ООН и запустят политический процесс, который должен привести к лишению этого места,

– заявил Кулеба.

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