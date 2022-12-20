Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав.
Вас це може зацікавити Місія нездійсненна, або чому Росію не можуть викурити з Радбезу ООН
Україна готується запустити політичний процес
"Росія багато років отруює ООН, це ні для кого не секрет. Так само, як вона отруює всі міжнародні організації, в яких перебуває. Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав внаслідок відверто шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому", – сказав міністр.
Він повідомив, що Україна готується запустити політичний процес, який позбавить Росію місця в Радбезі ООН.
Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення її цього місця,
– заявив Кулеба.
Як Росія обманом стала постпредом в Радбезі ООН
- Відповідно до статті 23 Статуту ООН, існувало 5 членів Ради безпеки: Китай, Франція, СРСР, США та Велика Британія. Росія стверджує, що набула місце Радянського Союзу наприкінці 1991 року.
- Але в ООН діє принцип, що держава-правонаступниця (якою Росія є стосовно СРСР, так само, як і Україна та інші колишні союзні республіки) не має права успадкувати місце держави-попередника в ООН.
- Крім того, у Біловезькій угоді, яку 8 грудня 1991 року підписали лідери Білорусі, РРФСР та Україна, було чітко сказано: "Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування".
- Росія використовує майданчик Радбезу ООН, щоб брехати про Україну. Через маячню російських дипломатів деякі лідери Заходу почали ставити питання, скільки їм ще доведеться терпіти Росію. На виключенні Росії наполягає Україна.
- Американські законодавці, що очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, внесли резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН. Її ініціатори наголошують, що країна-агресорка вчинила "кричущі порушення".