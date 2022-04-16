Випадкова "гостя" пустила коріння

Коли писали Статут ООН, не уявляли, що виникне ситуація, за якої одна з держав-членів (СРСР – 24 канал) розпадеться на кілька частин. І не передбачили механізм, як визначити, яка з новоутворених держав має отримати цей статус.

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У 1991-му році, коли відбувався розпад країни рад, ухвалили політичне рішення, що статус держави – постійного члена має отримати Росія замість СРСР. Також були політичні аргументи, що саме ця країна володіє радянським ядерним арсеналом, є найбільшою за площею та населенням республікою колишнього Союзу. Водночас не було заперечень з боку інших колишніх республік СРСР, в тому числі – й з боку України.

Задача без розв'язку

Питання легітимності постійного членства Росії в Радбезі ООН ось уже 8 років, як знову стало актуальним та порушується в українському та міжнародному експертному середовищі. Але жодних практичних ініціатив в цьому напрямку не було, лише політичні декларації.

Про реальну можливість позбавлення Москви цього статусу мова не йде. Реально втратити його вона може, лише якщо розпадеться сама Росія, або якщо сама Організація Об'єднаних Націй припинить свою діяльність.

Варте уваги Говорити з Путіним вже нема про що

Юридичний механізм, який би дозволив позбавити Росію її статусу, можна розробити лише через внесення змін до Статуту ООН, відповідно до його статті 109. Навіть якщо почати цей процес, то відповідне рішення має бути схвалене усіма постійними членами Ради Безпеки ООН. Там, окрім Росії, є ще Китай, який теж навряд чи підтримає такий поворот подій.

Всі ці спроби матимуть політичне значення, але не матимуть практичного ефекту. Це слід визнати. Про них варто дискутувати, ставлячи під сумнів легітимність міжнародного становища Росії. Проте, не треба плекати якихось надій на успіх.

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