І для Заходу – це ще один чіткий сигнал до того, як з цим людина слід вести подальшу розмову.

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Путін – воєнний злочинець

Як із воєнним злочинцем, а не як із політиком, з яким можна про щось домовитися.

З іншого боку, хіба можна заборонити іншим політикам телефонувати Путіну вечорами, а потім викладати в мережу емоційні фото цих "непростих" переговорів, які збирають захоплені вигуки домогосподарок "Який ви мужній, Емманюеле!"

З Путіним більше нема про що говорити / Фото Getty Images

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Дуже вузький в історичному розрізі часовий проміжок для розмов та фото з фільтрами завершився. Говорити з цією людиною вже нема про що.

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