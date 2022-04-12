Захоплення Маріуполя та вбивство захисників Маріуполя буде означати, що Росія намагається, по-перше, за будь-яку ціну створити коридор до Криму з Росії.

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Що планує Росія

А по-друге, у разі захоплення Маріуполя, Росія почне готувати напад на Миколаїв та Одесу, шоб захопити все наше чорноморське узбережжя та створити коридор на Придністров'я.

Звичайно, в цих умовах Україна не може ігнорувати цю стратегічну загрозу Одеській області, бо росіяни вдарять у спину, і зараз воюють проти нас, використовуючи Придністров'я. Російська військова база у Придністров'ї підлягає негайній демілітаризації.

Українські військові захищають країну / Фото пресслужби ЗСУ

Важливо Чому Україні вкрай важливо втримати Маріуполь

Звільнення Придністров'я

Придністров'я має бути звільнено від російської окупації, демілітаризоване та передане під повний контроль дружньої нам Молдови, бо з точки зору міжнародного права ніякого Придністров'я не існує, є тільки молдовська Трансністрія.

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