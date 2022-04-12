Захват Мариуполя и убийство защитников Мариуполя будет означать, что Россия пытается, во-первых, любой ценой создать коридор в Крым из России.

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Что планирует Россия

А во-вторых, в случае захвата Мариуполя Россия начнет готовить нападение на Николаев и Одессу, чтобы захватить все наше черноморское побережье и создать коридор на Приднестровье.

Конечно, в этих условиях Украина не может игнорировать эту стратегическую угрозу Одесской области, потому что россияне ударят в спину и сейчас воюют против нас, используя Приднестровье. Российская военная база в Приднестровье подлежит немедленной демилитаризации.

Украинские военные защищают страну / Фото пресс-службы ВСУ

Важно Почему Украине крайне важно удержать Мариуполь

Освобождение Приднестровья

Приднестровье должно быть освобождено от российской оккупации, демилитаризовано и передано под полный контроль дружественной нам Молдовы, потому что с точки зрения международного права никакого Приднестровья нет, есть только молдавская Транснистрия.

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