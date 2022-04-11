Стальные оборонители стального города
Русские войска имели многократное превосходство в силах, когда начали штурм со всех сторон 1 марта. Сейчас, после более 40 суток непрерывного штурма, российские войска захватили большую часть города, и усилили свою группировку, чтобы полностью захватить Мариуполь. Враг имеет абсолютное превосходство в авиации, артиллерии, танках.
Рекомендуем На войну с Украиной Россия отправила армию призывников и рабов
Конечно, в этих условиях должна быть надежная коммуникация руководства с окруженными. Замкомандира полка "Азов" "Калина" вчера заявил, что две недели некоторые политики не выходят на связь.
Актуальную Войну остановит не дефолт России, а нефтяное эмбарго
Мариуполь – залог победы
Украина должна планировать скорую помощь Мариуполю не только потому, что это – наши товарищи, которые своей героической обороной спасли всю Украину и все южные регионы, куда российские колонны заехали из Крыма без боя.
Пока держится Мариуполь, у Украины есть стратегическая возможность выбить врага с юга, не дать усилить оборону резервами из Мариуполя, не дать закрепиться на коридоре с РФ в Крыму. Это – стратегия, и сопротивление Героев Мариуполя дает нам всем шанс быстрее изменить ход войны в нашу пользу.
Поэтому с Мариуполем надо говорить и идти на помощь на всех направлениях. И каждый час имеет значение.
Важно – Фейгин предположил, что после 9 мая война России против Украины может перейти ко второй фазе: смотрите видео