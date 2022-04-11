Дефолт неизбежен
Агентство S&P снизило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". Итак, через полтора месяца войны наш враг в дефолте.
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Но достаточно ли дефолта для экономического уничтожения агрессора? Так, чтобы навеки похоронить их – с массовыми банкротствами предприятий, увольнениями миллионов, гиперинфляцией, бедностью, голодом, одним словом, чтобы 90-е годы показались рашистами годами экономической стабильности!
Одного дефолта мало
В России, к сожалению, пока бюджет был профицитный… В 2021 году федеральный бюджет имел 25,3 триллиона рублей доходов и 24,8 триллиона рублей расходов.
Из-за санкций и заморозок золото-валютных резервов они не могут платить по внешним долгам в валюте. Но одного дефолта по внешним выплатам недостаточно для экономического уничтожения России.
Причиной профицитного бюджета страны-бензоколонки есть, внимание, нефтегазовые доходы. В 2021 году их было 9,1 триллиона рублей, то есть 36% от всех доходов бюджета.
Что мы видим в 2022 году:
- рекордные цены на нефть и газ;
- страны ЕС, несмотря на войну в Украине, не спешат вводить эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов с агрессора. Есть информация, что страны ЕС заплатили агрессору 37 миллиардов евро за нефть, газ и уголь в течение 40 дней этой кровопролитной войны в Украине.
Нефтяное эмбарго
По этой причине, если мир действительно хочет экономически уничтожить страну, развязавшую страшную войну в центре Европы, нужно полное эмбарго на покупку российской нефти и нефтепродуктов.
Это на треть снизит доходы их бюджета, а перекрыть дыру заимствованиями не получится, потому что банкротам никто не занимает, тем более если этот банкрот является террористом и агрессором! И вот тогда начнется печать рублей, гиперинфляция, еще больший обвал экономики.
Поэтому сам дефолт – это необходимое, но не достаточное условие! Нам необходим полный отказ стран ЕС от нефти и нефтепродуктов агрессора.
Это способно быстро повлечь за собой катастрофические последствия для оккупанта. Запад должен пойти на этот шаг для безопасности всего мира!
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