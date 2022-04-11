Дефолт неминучий

Агентство S&P знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту". Отже, за півтора місяці війни наш ворог у дефолті.

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Але чи достатньо дефолту для економічного знищення агресора? Ну так, щоб навіки поховати їх – з масовими банкрутствами підприємств, звільненнями мільйонів, гіперінфляцією, бідністю, голодом, одним словом, щоб 90-ті роки показались рашистами роками економічної стабільності!

Головний наслідок дефолту – країні перестають позичати гроші іноземні кредитори. Якщо її бюджет має великий дефіцит і значною мірою залежить від нових запозичень, для такої країни дефолт матиме тяжкі наслідки. Бо не буде чим платити бюджетникам, армії, соціальні та пенсійні виплати тощо. Країна обиратиме: або скорочувати всіх, на кого не вистачає грошей, або друкувати гроші. Друк – це завжди гіперінфляція та катастрофа в економіці (саме це ми бачили після дефолтів у Зімбабве у 2006 році та у Венесуелі після дефолту 2017 року).

Самого дефолту замало

У Росії, на жаль, поки що бюджет був профіцитний… У 2021 році федеральний бюджет мав 25,3 трильйона рублів доходів і 24,8 трильйона рублів видатків. Через санкції та замороження золото-валютних резервів вони не можуть платити по зовнішнім боргам у валюті. Але самого лише дефолту по зовнішнім виплатам недостатньо для економічного знищення Росії.

Причиною профіцитного бюджету країни-бензоколонки є, увага, нафтогазові доходи. У 2021 році їх було 9,1 трильйона рублів, тобто 36% від всіх доходів бюджету.

Що ми бачимо у 2022 році:

рекордні ціни на нафту і газ;

країни ЄС попри війну в Україні не поспішають запроваджувати ембарго на імпорт нафти і нафтопродуктів з агресора. Є інформація, що країни ЄС сплатили агресору 37 мільярдів євро за нафту, газ та вугілля протягом 40 днів цієї кровопролитної війни в Україні.

Нафтове ембарго

Тому, якщо світ дійсно хоче економічно вбити країну, яка розв'язала страшну війну у центрі Європи, – потрібне повне ембарго на купівлю російської нафти та нафтопродуктів.

Це на третину знизить доходи їх бюджету, а перекрити діру запозиченнями не вийде, бо банкрутам ніхто не позичає, тим більше – якщо цей банкрут є терористом і агресором! І от тоді почнеться друк рублів, гіперінфляція, ще більший обвал економіки.

Тому сам лише дефолт – це необхідна, але не достатня умова! Нам потрібна повна відмова країн ЄС від нафти та нафтопродуктів агресора. Це здатне швидко спричинити катастрофічні наслідки для окупанта. Захід має піти на цей крок задля безпеки всього світу!