Культ войны

Советский Союз был тоталитарным государством, в котором коммунистическая идеология и в целом система государственного управления имели признаки культа или сектантства с определенными ритуалами.

Читайте также Почему Россия продолжает самоубийственную войну

Человек мог не верить в партию, но не подчинить свою волю ему было невозможно. Из-за насилия, страха, уничтожения интеллектуальных слоев общества, формирования коллективного разума, человек капитулировал, имитировал экстаз, уничтожал в себе индивидуализм и критическое мышление. Или просто молчал.

Трудно для широкой публики было в начале, но впоследствии вы с рождения проходили этот этап обращения.

Идеология и культ современной России тоже построены на страхе и насилии. Отличным остается то, что россияне имели шанс бороться в течение 20 лет, однако дали шанс новым поколениям родиться, вырасти и повзрослеть в культе георгиевских лент и военных ритуалов.

Они могли путешествовать, в отличие от советского человека, даже сегодня имеют доступ к различным источникам информации, но это не имеет никакого значения. Идеология насилия и унижения других в России победила. Она получила новые ритуалы, "священные дни" и вернулась к героизации диктаторов. Чтобы верить – не обязательно доказательства, а если вам их сделают пропагандисты в фотошопе, то от этого еще и легче.

Круговая порука

Не убеждена до конца, что русские военные верят в Путина, но они сначала как часть сообщества шли за большинством, потом совершали преступления вместе с Кремлем, а теперь всю жизнь, сколько бы она ни продолжалась, в большей степени будут оправдывать свое насилие.

Они все вместе были помазаны одними преступлениями, чтобы ни у кого не оставалось шанса выйти из игры. Отказаться от культа уже невозможно, потому что все они соучастники.

Каждая российская женщина, которая пустит в свой дом украденную мелочь из украинской квартиры, дома также будут "зашкварена" этими преступлениями.

Хотят ли россияне войны?

Да. Безгранично. Ибо только в смерти других, унижении слабых и безоружных они чувствуют собственное величие. История все ставит на свои места. Пропаганда еще работает наружу, но она уже гораздо слабее.

Каждое голосование в ООН, любая новая санкция станет кирпичом в стену между нами и ими. Не нашим поколениям и не нашим детям удастся примириться. Но основой этого может быть только правда и покаяние русского народа.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: