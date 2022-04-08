Почему он не остановится

Путин совершил чудовищную ошибку, принял катастрофическое, непродуманное решение, ошибочность которого вполне обнаружилась в считанные дни.

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Но если он признает это, то растеряет тот политический капитал, на который работал 20 лет, – свой образ крутого и отмороженного парня, который рискует, нарушает красные линии, но в результате оказывается в каком-то смысле победителем и может идти дальше.



Чтобы не растерять этот капитал, Путин продолжает войну, затягивая в воронку катастрофы страну все дальше. Он требует решительного и жестокого наступления на Донбассе. Получив Донбасс и сухопутный коридор в Крым, он сможет заявить о своей победе.

Парадокс состоит в том, что даже если ему это удастся, это будет хуже, чем поражение. И хуже, чем Пиррова победа, – Путина победа.

Двери закрываются

Стамбульская платформа договоренностей открывала некоторое окно. Да, отход к границам на 23 февраля выглядел для Москвы политическим поражением (потому что де-факто в этой войне Россия терпит поражение), но позволял начать торговлю о некотором ограничении санкций, отложить вопрос об ограничении поставок энергоносителей и заморозить вопросы Крыма и восточного Донбасса. В целом, здесь была перспектива некоторого долгосрочного соглашения для нормализации ситуации.

Продолжение войны и ее новые ужасы и преступления, тем более захват Донбасса и сухопутного коридора в Крым, даже если они состоятся, будут означать следующее. Де-факто, установленные зоны контроля будут неприемлемы для Украины и Запада (это бы означало победу Путина). Поэтому позиция Украины и Запада будет жесткой: все санкции сохраняются, пока Россия не покинет международно признанные пределы Украины (включая Крым и восточный Донбасс).

Медленная смерть России

Российская экономика, между тем, будет отброшена на 25 лет назад, а санкции против российских энергоносителей будут постепенно наращиваться по мере замещения их на европейских рынках.

Газ, который будет высвобождаться с европейских рынков, Россия никуда не сможет деть, потому что строительство новых трубопроводных мощностей или заводов СПГ в условиях санкций немыслимо. Придется просто сокращать добычу. Российская нефть будет уходить в Азию с 50% дисконтом. И так далее.

Кремль не сможет "насладиться" своей победой в условиях деградации и дезорганизации экономики. Да и российскому населению к тому моменту она станет как кость в горле.

Все мовчить (с)

И что удивительно! В российских элитах полно людей, способных осознать и осознающих эту перспективу, но никто не обладает не только правами, но главное – волей, чтобы остановить или хотя бы притормозить это удивительное национальное харакири. И этим они соучаствуют в катастрофе, даже если пытаются придать своим практическим действиям вид поверхностной разумности.

Пассажиры машут флагами, исписанными идиотическими лозунгами ("денацификация", "импортозамещение", "можем повторить"), опасливо и уважительно поглядывая на затылок пилота, решительно направившего самолет в склон горы. По крайней мере, никто не скажет, что он был заурядным парнем или "не сумел удержать власть". Сумел. А это самое главное.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: