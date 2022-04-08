Чому Путін не зупиняється

Путін припустився жахливої ​​помилки, прийняв катастрофічне, непродумане рішення, помилковість якого цілком виявилася в лічені дні.

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Але якщо він визнає це, то розгубить той політичний капітал, на який працював 20 років, – свій образ крутого та відмороженого хлопця, який ризикує, порушує червоні лінії, але в результаті виявляється у якомусь сенсі переможцем і може йти далі.



Щоб не розгубити цей капітал, Путін продовжує війну, затягуючи у вир катастрофи країну все далі.

Він вимагає рішучого та жорстокого наступу на Донбасі. Здобувши Донбас і сухопутний коридор у Крим, він зможе заявити про свою перемогу.

Парадокс полягає в тому, що навіть якщо йому це вдасться, це буде гірше за поразку. І гірше, ніж Піррова перемога, – Путіна перемога.

Двері зачиняються

Стамбульська платформа домовленостей відчиняла деяке вікно. Так, відхід до кордонів на 23 лютого виглядав для Москви політичною поразкою (бо, де-факто, у цій війні Росія зазнає поразки), але дозволяв розпочати торгівлю про деяке обмеження санкцій, відкласти питання про обмеження постачання енергоносіїв та заморозити питання Криму та східного Донбасу. Загалом тут була перспектива деякої довгострокової угоди для нормалізації ситуації.

Продовження війни та її нові жахи та злочини, тим більше захоплення Донбасу та сухопутного коридору в Крим, навіть якщо вони відбудуться, означатимуть наступне. Де-факто, встановлені зони контролю будуть неприйнятними для України та Заходу (це означало б перемогу Путіна). Тому позиція України та Заходу буде жорсткою: всі санкції зберігаються, доки Росія не залишить міжнародно визнані межі України (включно з Кримом та східним Донбасом).

Повільна смерть Росії

Російську економіку, між тим, відкинуть на 25 років тому, а санкції проти російських енергоносіїв поступово нарощуватимуться в міру заміщення їх на європейських ринках.

Газ, який вивільнятиметься з європейських ринків, Росія нікуди не зможе діти, бо будівництво нових трубопровідних потужностей або заводів зрідженого природного газу (ЗПГ) в умовах санкцій немислиме. Доведеться просто скорочувати видобуток. Російська нафта йтиме до Азії з 50% дисконтом. І так далі.

Кремль не зможе "насолодитися" своєю перемогою в умовах деградації та дезорганізації економіки. Та й російському населенню на той момент вона стане як кістка у горлі.

Все мовчить (с)

І що дивно! У російських елітах повно людей, здатних усвідомити і усвідомлюючи цю перспективу, але ніхто не має не лише прав, але головне – волі, щоб зупинити або хоча б пригальмувати це дивовижне національне харакірі. І цим вони беруть участь у катастрофі, навіть якщо намагаються надати своїм практичним діям вигляду поверхневої розумності.

Пасажири махають прапорами, списаними ідіотичними гаслами ("денацифікація", "імпортозаміщення", "можемо повторити"), небезпечно і шанобливо поглядаючи на потилицю пілота, що рішуче спрямував літак у схил гори. Принаймні, ніхто не скаже, що він був пересічним хлопцем або "не зумів утримати владу". Зумів. А це найголовніше.

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