Путін – батько русофобії
Досі пам'ятник Пушкіну стоїть у центрі Тернополя, нібито на русофобській Галичині. Ніхто їх не чіпав і навіть не думав зносити.
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Але після того, як Путін оголосив "денацифікацію" та вбив тисячі мешканців України – українці більше не хочуть бачити на своїх вулицях жодних нагадувань про Росію. Навіть таких.
Тупий кровожерливий російський режим своїми діями досяг абсолютно протилежного ефекту. Посіяв ненависть і огиду до росіян. Не лише в Україні, а й у всьому цивілізованому світі.
Тропа заросла – пам'ятник виявився рукотворним
Причини та наслідки
Вони натурально бомблять наші будинки та стверджують, що таким чином хочуть зробити українців дружнім народом. Отримують зворотний ефект. Казяться від цього ще більше.
Що в головах цих психопатів? Ким потрібно бути, щоб не розуміти очевидного – авіаударами не можна досягти братерських почуттів. Насильство працює навпаки.
Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: