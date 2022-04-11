Сталеві оборонці сталевого міста
Російські війська мали багаторазову перевагу в силах, коли почали штурм із усіх боків 1 березня. Зараз, після понад 40 діб безперервного штурму, російські війська захопили більшу частину міста, і посилили своє угруповання, щоб повністю захопити Маріуполь. Ворог має абсолютну перевагу в авіації, артилерії, танках.
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Звичайно, в цих умовах має бути надійна комунікація керівництва з оточеними. Замкомандира полку "Азов" "Калина" вчора заявив, що два тижні деякі політики не виходять на зв'язок.
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Маріуполь – запорука перемоги
Україна має планувати швидку допомогу Маріуполю не тільки тому, що це – наші товариші, які своєю героїчною обороною врятували всю Україну та всі південні регіони, куди російські колони заїхали з Криму без бою.
Поки тримається Маріуполь, в України є стратегічна можливість вибити ворога з півдня, не дати посилити оборону резервами з Маріуполя, не дати закріпитись на коридорі з РФ до Криму. Це – стратегія, і спротив Героїв Маріуполя дає нам всім шанс швидше змінити хід війни на нашу користь.
Тому з Маріуполем треба говорити та йти на допомогу на всіх напрямках. І кожна година має значення.
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